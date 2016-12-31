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Общество | Мэр Пензы поздравил горожан с наступающими праздниками

31.12.2016|10:16
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

«Мы всегда с особой радостью встречаем эти чудесные праздники. Они хранят бесценные воспоминания и дарят светлые надежды.

Оценивая год уходящий, выражаю благодарность каждому из вас за трудолюбие, инициативу, за все, что мы смогли сделать вместе.

Уверен, что благодаря общим усилиям наш любимый город будет и дальше крепнуть, хорошеть и развиваться!

Пусть 2017 год пройдет под знаком удачи, станет временем перемен к лучшему, исполнения желаний и больших достижений. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, пусть дети радуют вас своими успехами, а в домах царят достаток, уют и согласие!

От всего сердца желаю, чтобы любовь и доброе начало были надежной опорой в ваших каждодневных делах. Душевной гармонии, веры в себя и свои силы, отличного настроения и неиссякаемого оптимизма, счастья и благополучия!» - говорится в обращении мэра.

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