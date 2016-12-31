31.12.2016 | 14:17

В Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей новогодние праздники начались со встречи с игроками и тренерами хоккейного клуба «Дизель».

«Когда видишь радость этих детей, все личные проблемы уходят на второй план», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

«Поиграли с детьми в теннис, волейбол. Во все проиграли! Видно, что дети занимаются», - рассказал капитан команды «Дизель» Андрей Кузьмин.

«Мне очень нравится, когда они приезжают», - признался воспитанник Мокшанского детского дома-интерната Андрей Мишанин.

«Мы очень любим эту команду, всегда болеем за них», - добавила другая воспитанница Дарья Шкребина.

Новый год не бывает без подарков. Своим подшефным спортсмены привезли игрушки, которые 26 декабря во время последней в году календарной игры болельщики бросали на лед «Дизель-Арены».