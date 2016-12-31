31.12.2016 | 11:17

С 31 декабря и до конца новогодних праздников сотрудники регионального УГИБДД станут работать в усиленном режиме.

«Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения, особое внимание будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть, если они увидят, что за рулем транспортных средств находятся нетрезвые водители. Звонков от жителей Пензы и области ждут по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или 02.

Также участникам дорожного движения напоминают: в целях противодействия незаконным действиям они могут использовать аудио- и видеозапись при общении с сотрудниками ГИБДД.