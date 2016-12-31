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Общество | ГИБДД призывает пензенцев сообщать о нетрезвых водителях

31.12.2016|11:17
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С 31 декабря и до конца новогодних праздников сотрудники регионального УГИБДД станут работать в усиленном режиме.

«Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения, особое внимание будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть, если они увидят, что за рулем транспортных средств находятся нетрезвые водители. Звонков от жителей Пензы и области ждут по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или 02.

Также участникам дорожного движения напоминают: в целях противодействия незаконным действиям они могут использовать аудио- и видеозапись при общении с сотрудниками ГИБДД.

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Гость|31.12.2016 11:37|

Тщательные тазокарытца нужно трясти! Основная часть алкашей, нариков именно там !!!

Гость|31.12.2016 11:41|

Согласен с предыдущим мнением!

Гость|31.12.2016 11:49|

в новогоднюю ночь могли бы дать послабление, кол-во промилле например увеличить

Гость|31.12.2016 12:04|

а что на мерсах супер умные ездят.

Гость|31.12.2016 12:08|

Умач про Тазы заговорил , а на иномарках одни язвенники ездиют

Гость|31.12.2016 12:13|

Давайте дятлы стучите

Гость|31.12.2016 12:14|

деревенские против. В их "мозгах" это стукачество.

В город переехали, а мозгов как не было, так и не будет

Гость|31.12.2016 12:15|

Гость писал(a):

Давайте дятлы стучите
лучше на тебя "стукануть", чем ты по синьке сшибешь кого-нибудь. Вот сшибешь, посадят и там точно стукачком станешь, там туповатых любят.

Гость|31.12.2016 12:17|

Правильно,пресекать нужно,только бы ГИБДД не перегибали палку с полномочиями.

Гость|31.12.2016 12:18|

https://lgazeta.ru/uploads/newspaper/pdf/2698/G_1-газета____Region____16_52_90.pdf

2 стр. Власть и общество.

Гость|31.12.2016 12:33|

когда пьяный урод не дай Бог унесет из вашей жизни кого то из близких или ребенка - вы все мозги включите и это вам не будет казаться стукачеством и доносом

да и этот пьяный дятел тоже себе и может не только себе жизнь поломает - спасите хотя бы его жизнь и душу

ему то пьяному по ,,,,, и если вы на это смотрите и не чего не сделаете то и вы такой же идиот

Гость|31.12.2016 12:34|

Гость писал(a):

в новогоднюю ночь могли бы дать послабление, кол-во промилле например увеличить
Надо ввести для таких водил публичную порку на площади со снятыми штанами. С последующим лишением пожизненно.

Гость|31.12.2016 12:35|

сообщу о нетрезвых водителях и их передвижения за денежное вознаграждение

Гость|31.12.2016 12:37|

Гость писал(a):

сообщу о нетрезвых водителях и их передвижения за денежное вознаграждение
Ишь прыткий какой, тут все в порядке живой очереди. ТЫ ЗАНЯЛ ОЧЕРЕДЬ? Лезешь без очереди.

Гость|31.12.2016 12:47|

Гость писал(a):

а что на мерсах супер умные ездят.
Конечно! Мерс жалко, по пьяни можно повредить!

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Имя: Гость
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