30.12.2016 | 15:56

Пензенский руфер ночью забрался на новогоднюю елку, установленную на Фонтанной площади. Впечатлениями от поступка, видеозаписью и фотографиями 19-летний юноша поделился в соцсети «ВКонтакте».

«Спустя полтора года ожиданий я все-таки осмелился и воплотил эту идею в жизнь (насколько мне известно и если верить гуглу, подобного еще не делал никто из руферов). До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно, поэтому я не стал рисковать», - рассказал Миша Матусевич.

Руфер также посетовал, что без неудач не обошлось. Видеокамера, прикрепленная к его голове, дала сбой, и запись получилась худшего качества, чем он рассчитывал. Фотоаппарат юноша с собой не взял.

«В следующий раз будем предельно внимательны с этим», - пообещал молодой человек.

Напомним: в 2016 году на Фонтанной площади установили новую елку. Прежняя конструкция пришла в негодность после 11 лет эксплуатации.

Высота новой елки - 25 метров, диаметр основания - 5. Она оформлена игрушками: светодиодными снежинками, золотыми глянцевыми и матовыми шарами, а также 1,5-метровой верхушкой «Роза ветров» и двумя комплектами светового оборудования.