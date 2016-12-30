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Общество | В Пензе руфер забрался на новогоднюю елку на Фонтанной площади

30.12.2016|15:56
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Пензенский руфер ночью забрался на новогоднюю елку, установленную на Фонтанной площади. Впечатлениями от поступка, видеозаписью и фотографиями 19-летний юноша поделился в соцсети «ВКонтакте».

«Спустя полтора года ожиданий я все-таки осмелился и воплотил эту идею в жизнь (насколько мне известно и если верить гуглу, подобного еще не делал никто из руферов). До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно, поэтому я не стал рисковать», - рассказал Миша Матусевич.

Руфер также посетовал, что без неудач не обошлось. Видеокамера, прикрепленная к его голове, дала сбой, и запись получилась худшего качества, чем он рассчитывал. Фотоаппарат юноша с собой не взял.

«В следующий раз будем предельно внимательны с этим», - пообещал молодой человек.

Напомним: в 2016 году на Фонтанной площади установили новую елку. Прежняя конструкция пришла в негодность после 11 лет эксплуатации.

Высота новой елки - 25 метров, диаметр основания - 5. Она оформлена игрушками: светодиодными снежинками, золотыми глянцевыми и матовыми шарами, а также 1,5-метровой верхушкой «Роза ветров» и двумя комплектами светового оборудования.

Источник — Фото Миши Матусевича, @matusya_matusya
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Гость|30.12.2016 16:12|

penzainform.ru писал(a):

До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно
Те, кто звезду устанавливал, не сочли это дело опасным. Не руфер ты, а бздунец маненький.

Гость|30.12.2016 16:17|

Этож надо, святыню осквернить! Срочно расстрелять или забить палками!

Гость|30.12.2016 16:22|

Хватит рекламировать этот дебелизм, даже название придумали, а на деле- не умные мальчики калечатся или заканчивают жизнь в юном возрасте.

Гость|30.12.2016 16:25|

"Видеокамера, прикрепленная к его голове, дала сбой..."

Может, все-таки "...голова, прикрепленная к камере, дала сбой..."?

Гость|30.12.2016 16:31|

Гость писал(a):

"Видеокамера, прикрепленная к его голове, дала сбой..."

надо дать парню второй шанс - днём - 31. и пусть до года Петуха там сидит - легко в книгу гиннеса попадёт, а чё, клёво! снизу - почётный караул (охрану) - чтоб победа петушинства была честно выстрадана за месяц

Гость|30.12.2016 16:31|

У мальчиков в этом возрасте, начинается игра "в опасные игры". Поднять авторитет среди сверстников, попробовать свои силы в опасности.... взрослым нужно помочь им направить неуёмную энергию в нужное русло, а то другие взрослые направят эту энергию на разрушение страны.

Гость|30.12.2016 16:36|

Гость писал(a):

а на деле- не умные мальчики калечатся или заканчивают жизнь в юном возрасте.
Ну и хрен с ними, тебе-то что

Гость|30.12.2016 16:40|

ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ КАК РАБОТАЕТ НАША ПОЛИЦИЯ!! НА ГЛАВНОЙ ПОЩАДИ ГОРОДА ТВОРИ ЧТО ЗАХОЧЕШЬ!!

Гость|30.12.2016 16:43|

Гость писал(a):

ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ КАК РАБОТАЕТ НАША ПОЛИЦИЯ!! НА ГЛАВНОЙ ПОЩАДИ ГОРОДА ТВОРИ ЧТО ЗАХОЧЕШЬ!!
ТВАРИ что захочишь

Гость|30.12.2016 16:46|

Вот тебе новость.Очередной идиот на ёлку залез.Пускай в колодец залезет и фотографируется если ему делать нечего!

Гость|30.12.2016 16:48|

Гость писал(a):

Видеокамера, прикрепленная к его голове, дала сбой..."

Может, все-таки "...голова, прикрепленная к камере, дала сбой..."?

Голова у него не могла дать сбой в ней одна кость, мог не присутствует.

Гость|30.12.2016 16:52|

Гость писал(a):

взрослым нужно помочь им направить неуёмную энергию в нужное русло
Гость писал(a):
У мальчиков в этом возрасте, начинается игра "в опасные игры".
Жениться вообще то надо, а он всё еще по елкам лазит.

Гость|30.12.2016 16:53|

Гость писал(a):

а на деле- не умные мальчики калечатся или заканчивают жизнь в юном возрасте.

Ну и хрен с ними, тебе-то что

Такое может изрекать только дурак или враг

Гость|30.12.2016 16:58|

Надо рядом пальму поставить

Гость|30.12.2016 17:03|

В костюме петуха? Или в пижаме из желтого дома сбежал?

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Имя: Гость
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