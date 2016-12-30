30.12.2016 | 11:19

Пензенский тигренок по кличке Забава отправился в Белгородский зоопарк. Этому учреждению выпала редкая возможность взять под опеку сразу двух полосатых кошек: 7-месячного самца Джангара привезли из Удмуртии. Хищники приехали в свой новый дом по программе восстановления популяции амурских тигров.

«Животные занесены в Красную книгу РФ, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Правозащитники всего мира борются за их сохранность и получение потомства», - сообщается на сайте Белгородского зоопарка.

Его сотрудники надеются, что в будущем тигрята создадут семейный союз и принесут малышей.

Напомним: 16 мая в Пензенском зоопарке в семействе амурских тигров родились три детеныша. Их отец, 11-летний самец Самур прибыл в Пензу из Челябинска в марте 2015 года специально для формирования пары с тигрицей Констанцией и получения потомства.