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Общество | Тигренок из Пензенского зоопарка поселился в Белгороде

30.12.2016|11:19
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Пензенский тигренок по кличке Забава отправился в Белгородский зоопарк. Этому учреждению выпала редкая возможность взять под опеку сразу двух полосатых кошек: 7-месячного самца Джангара привезли из Удмуртии. Хищники приехали в свой новый дом по программе восстановления популяции амурских тигров.

«Животные занесены в Красную книгу РФ, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Правозащитники всего мира борются за их сохранность и получение потомства», - сообщается на сайте Белгородского зоопарка.

Его сотрудники надеются, что в будущем тигрята создадут семейный союз и принесут малышей.

Напомним: 16 мая в Пензенском зоопарке в семействе амурских тигров родились три детеныша. Их отец, 11-летний самец Самур прибыл в Пензу из Челябинска в марте 2015 года специально для формирования пары с тигрицей Констанцией и получения потомства.

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Гость|30.12.2016 11:32|

Заголовок звучит так, как будто тигренок взял и самостоятельно сменил место жительства.

Гость|30.12.2016 12:05|

Счастливчик! Там ОФИГЕННЫЙ зоопарк. Наш ему в подмётки не годится. Сам лично там был.

Гость|30.12.2016 12:14|

Гость писал(a):

Сам лично там был.
В роли кого? Посетителя или...?

Имя: Гость
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