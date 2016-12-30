30.12.2016 | 17:13

Губернатор Иван Белозерцев начал торжественную встречу с предпринимателями и меценатами с подведения итогов 2016 года. Он отметил достижения промышленников, сельхозпроизводителей, налоговиков.

«Вы выделяете средства на ремонт школ, больниц, поликлиник, оказываете помощь в реконструкции дорог, помогаете осуществлять культурные проекты», - отметил глава региона.

Трое представителей бизнес-сферы были удостоены почетных знаков губернатора Пензенской области за благотворительность и меценатство. Другие стали обладателями грамот и благодарностей за активную деятельность и помощь в развитии региона.