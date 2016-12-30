30.12.2016 | 11:24

В субботу, 31 декабря, Детский парк и парк культуры и отдыха имени Белинского приглашают пензенцев с детьми принять участие в новогодней программе.

«Вас ждут игры и веселые конкурсы!» - обещают горожанам представители учреждения.

В Арбекове праздничная программа начнется в 11:00, на Западной Поляне - в 14:00.

1 января в 1:00 в Детском парке также состоится новогодняя дискотека. Пензенцев будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, запланированы танцы, конкурсы и поздравления.

В 14:00 горожан приглашают к новогоднему костру на Олимпийской аллее, где они смогут покататься на лыжах, согреться горячим чаем и поучаствовать в играх и конкурсах, сообщается на сайте парка.