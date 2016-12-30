Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|30 дек 2016|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  64.40 $ 61.26 — курс продажи

  63.50 $ 60.32 — курс покупки

  64.40  |  $  61.26
 

Общество | Детский парк приглашает пензенцев на новогоднюю дискотеку

30.12.2016|11:24
Печать

В субботу, 31 декабря, Детский парк и парк культуры и отдыха имени Белинского приглашают пензенцев с детьми принять участие в новогодней программе.

«Вас ждут игры и веселые конкурсы!» - обещают горожанам представители учреждения.

В Арбекове праздничная программа начнется в 11:00, на Западной Поляне - в 14:00.

1 января в 1:00 в Детском парке также состоится новогодняя дискотека. Пензенцев будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, запланированы танцы, конкурсы и поздравления.

В 14:00 горожан приглашают к новогоднему костру на Олимпийской аллее, где они смогут покататься на лыжах, согреться горячим чаем и поучаствовать в играх и конкурсах, сообщается на сайте парка.

0
0
0
0
 
Шашлычник|30.12.2016 11:47|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове праздничная программа начнется в 11:00
Где именно в АрбековЕ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!