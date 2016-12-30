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Общество | Члены правительства проверят организацию досуга в новогодние праздники

30.12.2016|15:28
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Пензенцам предстоят продолжительные выходные: в календаре девять красных новогодних дней. Пока одни жители региона будут отмечать праздники, другим предстоит обеспечивать безопасный отдых.

Губернатор Иван Белозерцев дал последние в 2016-м распоряжения главам муниципалитетов и чиновникам, курирующим разные сферы: «Если есть какие-то недостатки, то их нужно срочно устранить. Чтобы потом не говорили, что проводка замкнула и еще что-то произошло».

Особое внимание необходимо обратить на школы, детские сады, дома культуры и ветеранов, физкультурно-оздоровительные комплексы. В них в период новогодних праздников проходят различные мероприятия.

Кстати, члены правительства будут смотреть, как на местах организован досуг, в любой момент могут приехать в населенный пункт. Так что расслабляться главам муниципалитетов не придется. В праздники нужно ввести дополнительный контроль за автотранспортными предприятиями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров.

«Проверить организацию медицинского освидетельствованию водителей, чтобы не допустить к работе больных людей и тех, кто накануне злоупотреблял спиртным», - уточнил глава региона.

Кроме того, все групповые выезды детей на экскурсии, соревнования и конкурсы должны быть согласованы с соответствующими ведомствами.

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