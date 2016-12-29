29.12.2016 | 14:32

Зареченцы обеспокоены агрессивным поведением лосей. За последнюю неделю сохатые дважды предприняли попытку напасть на людей.

По словам очевидцев, несколько дней назад лося заметили на улице Ленина. Животное побежало за проходившей мимо женщиной, которая была вынуждена спрятаться под елкой.

В другом случае лось во дворе жилого дома на улице Восточной проявил агрессию к мужчине, который укрылся за стоявшей рядом машиной.

В преддверии новогодних праздников начальник Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева обратилась к горожанам с просьбой не взрывать петарды во дворах, поскольку громкие звуки могут вызвать у животных агрессию.

«Сотрудники Минлесхоза Пензенской области запланировали вывезти лосей после рождественских праздников», - сообщает сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на Татьяну Пчелинцеву.

Напомним: из Заречного будут вывезены четыре взрослых особи. По оценкам экологов, сейчас их в городе 14. В 2014 году акция по вывозу лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Из-за стресса у животного произошла остановка сердца.