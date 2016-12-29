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Общество | Жители Заречного напуганы агрессивным поведением лосей

29.12.2016|14:32
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Зареченцы обеспокоены агрессивным поведением лосей. За последнюю неделю сохатые дважды предприняли попытку напасть на людей.

По словам очевидцев, несколько дней назад лося заметили на улице Ленина. Животное побежало за проходившей мимо женщиной, которая была вынуждена спрятаться под елкой.

В другом случае лось во дворе жилого дома на улице Восточной проявил агрессию к мужчине, который укрылся за стоявшей рядом машиной.

В преддверии новогодних праздников начальник Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева обратилась к горожанам с просьбой не взрывать петарды во дворах, поскольку громкие звуки могут вызвать у животных агрессию.

«Сотрудники Минлесхоза Пензенской области запланировали вывезти лосей после рождественских праздников», - сообщает сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на Татьяну Пчелинцеву.

Напомним: из Заречного будут вывезены четыре взрослых особи. По оценкам экологов, сейчас их в городе 14. В 2014 году акция по вывозу лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Из-за стресса у животного произошла остановка сердца.

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Гость|29.12.2016 14:47|

мало вывезли особей зареченских)

Гость|29.12.2016 14:49|

НачаЛОСЬ!

Гость|29.12.2016 14:50|

Гость писал(a):

мало вывезли особей зареченских)
а куда вывозить то зареченцев, если только в Зарю !

Гость|29.12.2016 14:51|

Заречный - город высокой лосиной культуры. Срочно превратите его в заповедник...для лосей конечно)

Гость|29.12.2016 14:53|

А лоси то как напуганы!!!

Гость|29.12.2016 15:00|

penzainform.ru писал(a):

начальник Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева обратилась к горожанам с просьбой не взрывать петарды во дворах, поскольку громкие звуки могут вызвать у животных агрессию.
Вот и противодействие петардистам. Завести в Пензу лосей.

Гость|29.12.2016 15:01|

Так лоси реагируют на неадекватное поведение зареченцев!

Гость|29.12.2016 15:05|

Онижедети! Живые консервы сами пришли и взбесились. Где охотники?

Гость|29.12.2016 15:07|

Гость писал(a):

Татьяну Пчелинцеву
Может на пенсию ей пора?

Гость|29.12.2016 15:12|

penzainform.ru писал(a):

За последнюю неделю сохатые дважды предприняли попытку напасть на людей.
Да почему сразу НАПАСТЬ?! Он хотел денег на опохмел попросить... Да и не лось это был, а Петрович в своей старой шубе.

Гость|29.12.2016 15:21|

Нализались бешеной соли

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