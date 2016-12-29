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Общество | В зоопарке планируют построить еще один вольер для белого медведя

29.12.2016|15:30
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Белый медведь осваивает новый вольер. За строительством почти целый год следил весь город. Многие переживали, что в старой клетке зверю тесно. Зато теперь медвежья квартира большая, красивая и с бассейном.

Стоит вольер как пара приличных коттеджей в Пензе. Директор зоопарка потратил много нервов, чтобы убедить спонсоров вложить дополнительные средства в строительство, чтобы мишка мог плавать не только в теплое время года, как планировалось изначально, но и зимой.

«Как я объясню медведю, что осенью воды нет и прыгать в бассейн нельзя, потому что там 2,5 метра и он может сломать себе шею?» - заметил директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

В новом вольере есть помещения, куда самому хозяину доступа нет. Там установлена аппаратура для очистки воды в бассейне.

«В системе есть четыре насоса, циркуляция идет круглосуточно. Кроме того, в зимнее время воду подогревают», - сообщил представитель компании по установке оборудования для бассейнов Сергей Рябов.

Сейчас вновь ведутся переговоры о выделении Пензенскому зоопарку солидной денежной суммы, чтобы строить вольер для белой медведицы. Только когда конструкцию возведут, у зверя появится супруга, а потом и дети. Совместно эти огромные хищники не живут.

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