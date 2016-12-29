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Общество | В Пензу доставили 26 новых автомобилей скорой помощи

29.12.2016|16:51
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В Пензу доставлены 26 новых автомобилей скорой помощи. Уазики и «Газели» предназначены для разных районов Сурского края.

«Они оборудованы в соответствии с правилами оказания скорой помощи: есть кардиографы, дефибрилляторы, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких, глюкометры, шины», - рассказала главный врач областной станции скорой медицинской помощи Оксана Коробкова.

Александр Анисимов представлял Бессоновский район. Мужчина уже 10 лет трудится водителем скорой помощи. И это не первый его автомобиль, а значит, есть с чем сравнить.

«Уазик классический, однако теперь он укомплектован кондиционером, новым щитком приборов», - отметил Александр.

Новые машины освятили. Ключи зажигания водителям вручил лично глава региона.

«Самое главное - чтобы никто не болел. Для каждого водителя и медработника новая машина - это радость», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Уже в ближайшее время эти автомобили начнут доставлять бригады на вызов к пациентам.

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Гость|29.12.2016 19:09|

И цистерны лосьена

Гость|29.12.2016 19:20|

освятили - это, конечно, самое главное...

Гость|29.12.2016 19:22|

Самое главное,чтобы никто не болел!

Умница,Иван Александрович!

Гость|29.12.2016 19:22|

penzainform.ru писал(a):

В Пензу доставлены 26 новых автомобилей скорой помощи.
Сами не доехали - доставили. Теперь бабло на ТО1 нужно.

Имя: Гость
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