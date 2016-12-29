В Пензу доставлены 26 новых автомобилей скорой помощи. Уазики и «Газели» предназначены для разных районов Сурского края.
«Они оборудованы в соответствии с правилами оказания скорой помощи: есть кардиографы, дефибрилляторы, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких, глюкометры, шины», - рассказала главный врач областной станции скорой медицинской помощи Оксана Коробкова.
Александр Анисимов представлял Бессоновский район. Мужчина уже 10 лет трудится водителем скорой помощи. И это не первый его автомобиль, а значит, есть с чем сравнить.
«Уазик классический, однако теперь он укомплектован кондиционером, новым щитком приборов», - отметил Александр.
Новые машины освятили. Ключи зажигания водителям вручил лично глава региона.
«Самое главное - чтобы никто не болел. Для каждого водителя и медработника новая машина - это радость», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Уже в ближайшее время эти автомобили начнут доставлять бригады на вызов к пациентам.
И цистерны лосьена