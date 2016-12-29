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Общество | В Пензе предложили запретить запуск фейерверков вблизи домов

29.12.2016|11:11
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В преддверии новогодних праздников жительница Пензы предложила создать в городе площадки для запуска фейерверков. Инициатива, адресованная администрации и управлению ГОЧС, опубликована на портале «Открытая Пенза».

Автор идеи - Ольга Тельникова. Вместе с оборудованием нескольких специальных мест для любителей пиротехники она предлагает запретить ее использование на детских площадках и вблизи домов, особенно частных.

По мнению горожанки, реализация проекта позволит предотвратить возможные возгорания и снизить стрессовую нагрузку на пожилых людей и детей.

Стоит отметить, что пензенцы инициативу не оценили. За несколько дней в ее поддержку высказались лишь четыре человека. Для того же, чтобы предложение рассмотрели в мэрии, необходимо за 120 дней набрать 200 голосов.

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Гость|29.12.2016 11:25|

а так же распитие и громкие высказывания!

Гость|29.12.2016 11:29|

penzainform.ru писал(a):

Стоит отметить, что пензенцы инициативу не оценили. За несколько дней в ее поддержку высказались лишь четыре человека.
Я значит буду пятым.

Либо нужно ввести, хотя норма права уже есть, не шуми после 11. И есть моральные аспекты - "Вам весело, а мне сегодня - завтра на работу".

Гость|29.12.2016 11:30|

Мысль в целом здравая, но не выполнимая, в каждый двор по наряду не поставишь.

Гость|29.12.2016 11:33|

penzainform.ru писал(a):

втор идеи - Ольга Тельникова. Вместе с оборудованием нескольких специальных мест для любителей пиротехники она предлагает запретить ее использование на детских площадках и вблизи домов, особенно частных.
Зачем изобретать велосипед. Есть СанПин который запрещает использовать пиротехнику ближе 100 метров к жилому сектору. Надо просто выполнять и требовать исполнения норм и правил.

Гость|29.12.2016 11:40|

это все брехня нах....пустословие и новость ни о чем, ради заполнения контента сайта

Гость|29.12.2016 11:44|

Гость писал(a):

"Вам весело, а мне сегодня - завтра на работу".
- Что такое суперсклочность?

- Это в 23:59 31 декабря стучать в стены и кричать, что мешают спать!

Гость|29.12.2016 11:45|

penzainform.ru писал(a):

жительница Пензы предложила создать
Срочно гражданку поймать и проверить у психиатра !

Гость|29.12.2016 11:47|

penzainform.ru писал(a):

стрессовую нагрузку на пожилых людей и детей.
Гость писал(a):
Срочно гражданку поймать и проверить у психиатра !
Всё верно, здоровый человек, такое публично изречь не может ! Да и не захочет!

Гость|29.12.2016 11:47|

Гость писал(a):

- Что такое суперсклочность?

- Это в 23:59 31 декабря стучать в стены и кричать, что мешают спать!

Обрезанье господне не все празднуют и это надо знать и после 10 часов не шуметь.

Гость|29.12.2016 11:49|

ближе 100 метров не запускать....а какого лешего дома так часто лепят, что между домами как раз 100 метров!

Гость|29.12.2016 11:50|

Гость писал(a):

Обрезанье господне
Да? А его разве обрезали? Разве сие праздник ? Гость писал(a):
и после 10 часов не шуметь.
Ну что можно сказать, в праздничные дни, сей запрет слава богу не действует !

Гость|29.12.2016 11:53|

Гость писал(a):

Ну что можно сказать, в праздничные дни, сей запрет слава богу не действует !
Что и на красный свет можно проезжать, и сплошную пересекать?

Гость|29.12.2016 11:57|

Я за что возле домов,запускать фейрверк,и готов найти хоть 500 человек,в поддержку этого...

Гость|29.12.2016 11:57|

сумасшествие с петардами это нездоровое занятие.

Гость|29.12.2016 11:58|

Хорошо бы человеку "любому" иметь совесть!...

Многое не сказать...!

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Имя: Гость
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