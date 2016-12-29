29.12.2016 | 11:11

В преддверии новогодних праздников жительница Пензы предложила создать в городе площадки для запуска фейерверков. Инициатива, адресованная администрации и управлению ГОЧС, опубликована на портале «Открытая Пенза».

Автор идеи - Ольга Тельникова. Вместе с оборудованием нескольких специальных мест для любителей пиротехники она предлагает запретить ее использование на детских площадках и вблизи домов, особенно частных.

По мнению горожанки, реализация проекта позволит предотвратить возможные возгорания и снизить стрессовую нагрузку на пожилых людей и детей.

Стоит отметить, что пензенцы инициативу не оценили. За несколько дней в ее поддержку высказались лишь четыре человека. Для того же, чтобы предложение рассмотрели в мэрии, необходимо за 120 дней набрать 200 голосов.