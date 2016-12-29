29.12.2016 | 18:18

Воспитанникам детско-юношеского центра «Спутник» 2016-й запомнится: он был насыщенным. На предновогодней встрече ребята говорили о результатах, перечисляли события. Так, Анастасия Афанасьева назвала всероссийский конкурс «Безопасное колесо».

«Мы летали во Владивосток, там было очень интересно», - поделилась впечатлениями воспитанница ДЮЦ «Спутник» Анастасия Афанасьева.

«В этом году мне запомнились городские и областные соревнования «Безопасное колесо», разные акции, пропагандирующие безопасность дорожного движения», - рассказал воспитанник ДЮЦ «Спутник» Иван Солуданов.

На предпраздничной встрече ребята состязались в эстафетах. Но в этот раз педагоги не чествовали победителей. На площадке главная роль была у Деда Мороза и Снегурочки, они наградили ребят и поздравили их с наступающим Новым годом.

«Сразу после праздников 80 ребят отправятся в поход по селам Пензенской области с концертной программой», - сообщила педагог ДЮЦ «Спутник» Светлана Андреева.

Стартуют ребята 2 января. Переход будет посвящен памяти нашего земляка, исследователя Арктики Константина Бадигина.