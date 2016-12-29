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Общество | В Бессоновском районе неизвестный сливал отходы в поле

29.12.2016|16:05
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Погоней в лучших традициях отечественных боевиков обернулся инспекционный рейд министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. На территории Бессоновского района он заметил спецмашину, водитель которой спокойно сливал отходы прямо в поле. На призывы остановиться мужчина не реагировал.

«Водитель скрылся, мы не смогли его задержать. Теперь все материалы будут направлены в правоохранительные органы», - рассказал Александр Москвин.

Сейчас розыском нарушителя занимаются полицейские. За загрязнение природы и ему, и его работодателям придется ответить по закону.

«Юридическим лицам грозит штраф до 250 000 рублей или приостановка деятельности на 90 суток», - уточнил Александр Москвин.

В 2016 году специалистами минлесхоза было проведено порядка 300 плановых мероприятий, в ходе которых выявлено 247 нарушений природоохранного законодательства.

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Гость|29.12.2016 19:14|

Министру нужно работой министерства заниматься, а не зайцев в поле считать.

Гость|29.12.2016 19:46|

а он их не считал,он на них охотился!а тут этот с помоями воздух портит

Имя: Гость
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