29.12.2016 | 16:05

Погоней в лучших традициях отечественных боевиков обернулся инспекционный рейд министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. На территории Бессоновского района он заметил спецмашину, водитель которой спокойно сливал отходы прямо в поле. На призывы остановиться мужчина не реагировал.

«Водитель скрылся, мы не смогли его задержать. Теперь все материалы будут направлены в правоохранительные органы», - рассказал Александр Москвин.

Сейчас розыском нарушителя занимаются полицейские. За загрязнение природы и ему, и его работодателям придется ответить по закону.

«Юридическим лицам грозит штраф до 250 000 рублей или приостановка деятельности на 90 суток», - уточнил Александр Москвин.

В 2016 году специалистами минлесхоза было проведено порядка 300 плановых мероприятий, в ходе которых выявлено 247 нарушений природоохранного законодательства.