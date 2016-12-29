29.12.2016 | 09:04

Подростков, содержащихся в пензенском СИЗО № 1, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.

В преддверии праздников в учреждении побывали уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова, представители министерства образования и молодежного многофункционального центра.

«Два-три раза в год мы посещаем СИЗО с целью мониторинга содержания несовершеннолетних. Мы приезжаем для того, чтобы выяснить проблемы содержания, обучения, посещения родственниками», - пояснила детский омбудсмен. Ее слова приводит пресс-служба регионального УФСИН.

Проверив условия жизни ребят и побеседовав с ними, Столярова вручила им сладкие подарки и новогодние открытки.

Помощник начальника УФСИН по работе с верующими, протоиерей Антоний Шварев также поздравил подростков с Рождеством и подарил им карманные иконки.