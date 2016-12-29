Подростков, содержащихся в пензенском СИЗО № 1, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.
В преддверии праздников в учреждении побывали уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова, представители министерства образования и молодежного многофункционального центра.
«Два-три раза в год мы посещаем СИЗО с целью мониторинга содержания несовершеннолетних. Мы приезжаем для того, чтобы выяснить проблемы содержания, обучения, посещения родственниками», - пояснила детский омбудсмен. Ее слова приводит пресс-служба регионального УФСИН.
Проверив условия жизни ребят и побеседовав с ними, Столярова вручила им сладкие подарки и новогодние открытки.
Помощник начальника УФСИН по работе с верующими, протоиерей Антоний Шварев также поздравил подростков с Рождеством и подарил им карманные иконки.