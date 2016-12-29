29.12.2016 | 17:01

«Работайте, братья!» - эти слова стоили жизни сотруднику вневедомственной охраны Дагестана Магомеду Нурбагандову. В память о нем по всей России сейчас проходит одноименная акция. Присоединились к ней и сотрудники регионального управления МВД.

Летом этого года Нурбагандов вместе с семьей отдыхал на природе, там на них было совершено нападение. Пять вооруженных человек сначала застрелили двоюродного брата полицейского, а когда узнали, с кем имеют дело, затолкали его в багажник машины и, отъехав от зоны отдыха, расправились с ним. Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Когда преступников поймали, выяснилось, что, перед тем как убить Нурбагандова, они заставляли его призвать коллег уйти с работы, но он отказался сделать это.

«После произнесения легендарной фразы «Работайте, братья!» он был убит террористами. Эти слова стали призывом для его коллег. Поступок Нурбагандова является примером для всех сотрудников полиции», - подчеркнул начальник отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по Пензенской области Алексей Кротков.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.