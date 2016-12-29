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Общество | Пензенцы присоединились к акции памяти полицейского из Дагестана

29.12.2016|17:01
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«Работайте, братья!» - эти слова стоили жизни сотруднику вневедомственной охраны Дагестана Магомеду Нурбагандову. В память о нем по всей России сейчас проходит одноименная акция. Присоединились к ней и сотрудники регионального управления МВД.

Летом этого года Нурбагандов вместе с семьей отдыхал на природе, там на них было совершено нападение. Пять вооруженных человек сначала застрелили двоюродного брата полицейского, а когда узнали, с кем имеют дело, затолкали его в багажник машины и, отъехав от зоны отдыха, расправились с ним. Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Когда преступников поймали, выяснилось, что, перед тем как убить Нурбагандова, они заставляли его призвать коллег уйти с работы, но он отказался сделать это.

«После произнесения легендарной фразы «Работайте, братья!» он был убит террористами. Эти слова стали призывом для его коллег. Поступок Нурбагандова является примером для всех сотрудников полиции», - подчеркнул начальник отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по Пензенской области Алексей Кротков.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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Гость|29.12.2016 18:48|

работают дураки!

Гость|29.12.2016 19:21|

УУП Полячкин - специалист по фальсификациям.

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