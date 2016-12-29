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Общество | Пациент отсудил у стоматологической клиники более 200 тысяч рублей

29.12.2016|13:42
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Октябрьский районный суд удовлетворил иск местного жителя к ООО «Стоматология «ДиЛиЯ». Мужчина получит компенсацию за некачественное лечение.

В ноябре 2015 года он обратился в стоматологическую клинику на проспекте Строителей. По результатам осмотра врач указала ему на необходимость протезирования. В том же месяце мужчина внес требуемую сумму - 72 800 рублей.

«Произведенным лечением он не был удовлетворен, поскольку установленные протезы (мосты) слетали. Попытки доктора устранить недостатки к стабильному результату не привели. Истец узнал, что лечение произведено некачественно», - сообщается на сайте суда.

Мужчина обратился в клинику с претензией, потребовав компенсировать расходы, но ее не удовлетворили. Тогда он подал в суд иск, попросив взыскать с медицинской организации внесенную им плату за услуги, компенсацию морального вреда (100 000 рублей), расходы на законного представителя (80 000) и штраф.

«Представитель ответчика на судебном заседании неоднократно менял позицию по делу, то признавая право истца на частичный возврат стоимости лечения, то полагая иск необоснованным, ссылаясь на отсутствие письменного договора с пациентом, неполучение денежных средств», - уточнили в учреждении.

Тем не менее служители Фемиды встали на сторону пациента. Мужчина предоставил квитанции, подтверждающие, что он лечился у сотрудника ООО «Стоматология «ДиЛиЯ».

Кроме того, суд установил, что услуги оказаны некачественно: без надлежащего отражения лечения в медицинских документах, с нарушением пломбирования зубов, подготовки челюсти и самого протезирования. Врач-терапевт, проводивший процедуру, не имел права это делать: ни у него, ни у организации не было соответствующей лицензии.

В итоге в пользу истца было взыскано 209 200 рублей - оплата услуг, компенсация морального вреда (40 000), штраф (56 400) и судебные расходы на представителя (40 000).

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Гость|29.12.2016 14:20|

Сказал бы сразу, что судейский родственник - и никакой бы канители не было, сразу бы сделали все нормально.

Давно пора выдавать соответствующие удостоверения родственников судей, прокуроров и т.д. для того чтобы этот такой человек мог получать гарантированно качественные и недорогие услуги и товары.

Гость|29.12.2016 14:39|

Что за бред?!

Гость|29.12.2016 14:53|

penzainform.ru писал(a):

ООО «Стоматология «ДиЛиЯ».
penzainform.ru писал(a):
ни у него, ни у организации не было соответствующей лицензии.
Ппц, а я ходил туда.. Как эта кантора вообще работает? Почему не закрыли до сих пор

Гость|29.12.2016 14:57|

Сверх расходов на протезы в пользу заявителя взыскано 40 тыщ.морального вреда,остальное не в пользу его взыскали,как здесь пишут 209 тысяч.

Гость|29.12.2016 14:57|

Сорок рублей за изуродованную челюсть??? И за 400 не согласился бы...

Гость|29.12.2016 15:04|

Доказать врачебную ошибку практически невозможно.

Гость|29.12.2016 15:09|

penzainform.ru писал(a):

В итоге в пользу истца было взыскано 209 200 рублей - оплата услуг, компенсация морального вреда (40 000), штраф (56 400) и судебные расходы на представителя (40 000).
какой нафиг штраф в пользу истца, в пользу государства, дебилы

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