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Общество | Около 2 500 учеников приняли участие в региональной экологической акции

29.12.2016|13:20
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В области подведены итоги экологической акции «Украсим садами Пензенский край!», которая проводилась с марта по декабрь текущего года.

За это время в ней приняли участие около 2 500 учеников из школ Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского районов.

Дети занимались реконструкцией старых школьных садов, а также высадили около 1 700 саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Эта работа продолжится и в 2017-м, который по указу Владимира Путина объявлен Годом экологии.

«Данная акция проводилась в рамках регионального экологического проекта по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!» в целях поддержки общественно значимой деятельности учащихся, направленной на реконструкцию старых и закладку новых школьных садов, способствующих формированию у детей и подростков активной гражданской позиции, их профессиональному самоопределению», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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