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Общество | Настоятели храмов прошли инструктаж по пожарной безопасности

29.12.2016|13:29
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Во вторник, 27 декабря, настоятели храмов Пензенской области прошли инструктаж по пожарной безопасности. Эта тема особенно актуальна в рождественские праздники, когда на службах соберутся тысячи православных христиан.

На встрече со служителями культа, которая состоялась в Нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре, выступил начальник отдела по надзорной деятельности и профилактической работе Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов Дмитрий Болеев.

В разговоре обсуждались темы пожарной безопасности при проведении богослужений. В частности, речь шла о доступности эвакуационных выходов и наличии первичных средств для тушения огня в молельном зале и алтаре. Также были оговорены правила установки устройств с открытым огнем и хранения масла для лампад.

«Сотрудник отдела надзорной деятельности ответил на вопросы собравшихся. Всем были вручены памятки», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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