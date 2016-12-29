29.12.2016 | 13:28

В течение 2016 года Пензенское региональное общественное движение по оказанию социальной, психологической и юридической поддержки населению «Духовное возрождение» провело ряд мероприятий в рамках реализации проекта «Патриотизм - путь к единству».

«Духовное возрождение» под руководством Дины Казанцевой реализует проект по разработке региональной программы патриотического воспитания молодежи, финансируемый из областного бюджета в рамках конкурсного отбора проектов НКО.

Данный проект предполагает разработку документа по созданию системы патриотического воспитания молодежи г. Пензы и Пензенской области и активизацию участия НКО в работе по усилению патриотизма.

Основными задачами проекта являются создание системы патриотического воспитания в рамках образовательного пространства школа-ссуз-вуз и разработка методического и информационного обеспечения функционирования данной системы.

ПРОД «Духовное возрождение» разработало методические рекомендации «Системообразующие компоненты образовательного пространства школ, ссузов и вузов, направленные на формирование гражданско-патриотического самосознания обучающихся». Результаты были апробированы в Пензенском филиале НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» и кадетской школе № 70 г. Пензы. При совместном участии ПРОД «Духовное возрождение», Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» и Пензенского страйкбольного клуба «Булат» в них были проведены военно-патриотические мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы.

После апробации методические рекомендации были изданы и представлены в образовательные организации и библиотеки Пензы и Пензенской области для дальнейшего использования.

Еще одним проведенным мероприятием стал круглый стол «Консолидация усилий общественных организаций и учреждений среднего и высшего образования в развитии гражданско-патриотического воспитания молодежи», организованный 30 сентября.

Участие в нем приняли представители Общественной палаты Пензенской области, государственных органов, некоммерческих организаций, Пензенской епархии и образовательных учреждений.

По итогам круглого стола был разработан ряд рекомендаций, которые затем представили в Общественную палату и правительство Пензенской области. Одно из предложений – создать координационный совет НКО по патриотическому воспитанию при Общественной палате Пензенской области при равноправном партнерстве с государственными органами.

В результате работы ПРОД «Духовное возрождение» увеличилась численность работников социально ориентированной некоммерческой организации (на 2 человека) и привлекаемых добровольцев (на 10 человек). Кроме того, на 110 человек выросло количество благополучателей проекта, что значительно превысило планируемые показатели.

Разработка методик патриотической работы с обучающимися и проведение семинаров по заявленной проблематике в рамках проекта позволит усовершенствовать работу по патриотическому воспитанию молодежи в регионе. Обобщенный опыт и разработанные предложения в данной сфере с учетом специфики Пензенского региона планируется в дальнейшем представить на федеральном уровне на конференциях и круглых столах для использования в практике других регионов.