Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|29 дек 2016|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  63.57 $ 60.87 — курс продажи

  62.67 $ 59.93 — курс покупки

  63.57  |  $  60.87
 

Общество | «Духовное возрождение» ведет работу по усилению патриотизма среди молодежи

29.12.2016|13:28
Печать

В течение 2016 года Пензенское региональное общественное движение по оказанию социальной, психологической и юридической поддержки населению «Духовное возрождение» провело ряд мероприятий в рамках реализации проекта «Патриотизм - путь к единству».

«Духовное возрождение» под руководством Дины Казанцевой реализует проект по разработке региональной программы патриотического воспитания молодежи, финансируемый из областного бюджета в рамках конкурсного отбора проектов НКО.

Данный проект предполагает разработку документа по созданию системы патриотического воспитания молодежи г. Пензы и Пензенской области и активизацию участия НКО в работе по усилению патриотизма.

Основными задачами проекта являются создание системы патриотического воспитания в рамках образовательного пространства школа-ссуз-вуз и разработка методического и информационного обеспечения функционирования данной системы.

ПРОД «Духовное возрождение» разработало методические рекомендации «Системообразующие компоненты образовательного пространства школ, ссузов и вузов, направленные на формирование гражданско-патриотического самосознания обучающихся». Результаты были апробированы в Пензенском филиале НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» и кадетской школе № 70 г. Пензы. При совместном участии ПРОД «Духовное возрождение», Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» и Пензенского страйкбольного клуба «Булат» в них были проведены военно-патриотические мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы.

После апробации методические рекомендации были изданы и представлены в образовательные организации и библиотеки Пензы и Пензенской области для дальнейшего использования.

Еще одним проведенным мероприятием стал круглый стол «Консолидация усилий общественных организаций и учреждений среднего и высшего образования в развитии гражданско-патриотического воспитания молодежи», организованный 30 сентября.

Участие в нем приняли представители Общественной палаты Пензенской области, государственных органов, некоммерческих организаций, Пензенской епархии и образовательных учреждений.

По итогам круглого стола был разработан ряд рекомендаций, которые затем представили в Общественную палату и правительство Пензенской области. Одно из предложений – создать координационный совет НКО по патриотическому воспитанию при Общественной палате Пензенской области при равноправном партнерстве с государственными органами.

В результате работы ПРОД «Духовное возрождение» увеличилась численность работников социально ориентированной некоммерческой организации (на 2 человека) и привлекаемых добровольцев (на 10 человек). Кроме того, на 110 человек выросло количество благополучателей проекта, что значительно превысило планируемые показатели.

Разработка методик патриотической работы с обучающимися и проведение семинаров по заявленной проблематике в рамках проекта позволит усовершенствовать работу по патриотическому воспитанию молодежи в регионе. Обобщенный опыт и разработанные предложения в данной сфере с учетом специфики Пензенского региона планируется в дальнейшем представить на федеральном уровне на конференциях и круглых столах для использования в практике других регионов.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!