29.12.2016 | 10:00

С начала месячника по борьбе с нелегальным алкоголем на горячую линию, куда можно сообщить о нарушениях закона при реализации спиртосодержащей продукции, позвонили около 80 человек из разных районов Пензенской области.

Напомним: месячник стартовал 5 декабря. Работа ведется в двух направлениях, одно из которых - профилактика, пропаганда здорового образа жизни, а другое - пресечение распространения фальсифицированного алкоголя. В рамках последнего граждане могут сообщать о торговле суррогатом по телефону 30-64-03.

Рассказать о нарушениях закона в этой сфере можно также, позвонив на горячую линию Минсельхоза Пензенской области - 56-33-08.

«Вся информация с горячей линии систематизируется и в зависимости от ее характера поступает в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.