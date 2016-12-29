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Общество | 80 пензенцев сообщили на горячую линию о торговле суррогатом

29.12.2016|10:00
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С начала месячника по борьбе с нелегальным алкоголем на горячую линию, куда можно сообщить о нарушениях закона при реализации спиртосодержащей продукции, позвонили около 80 человек из разных районов Пензенской области.

Напомним: месячник стартовал 5 декабря. Работа ведется в двух направлениях, одно из которых - профилактика, пропаганда здорового образа жизни, а другое - пресечение распространения фальсифицированного алкоголя. В рамках последнего граждане могут сообщать о торговле суррогатом по телефону 30-64-03.

Рассказать о нарушениях закона в этой сфере можно также, позвонив на горячую линию Минсельхоза Пензенской области - 56-33-08.

«Вся информация с горячей линии систематизируется и в зависимости от ее характера поступает в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|29.12.2016 10:10|

мало очень мало для масштабов области

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