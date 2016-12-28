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Общество | За ночь из Пензы вывезли 3 500 кубометров снега

28.12.2016|11:06
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В ночь на среду, 28 декабря, снег с улиц Пензы убирали 57 единиц техники. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба городской администрации.

По сведениям, которые представило МУП «Пензадормост», ночью проводились обработка дорог антигололедными материалами, прометание, расчистка тротуаров, а также формирование снежных валов и вывоз снега.

«За указанный промежуток времени было вывезено около 3 500 кубометров снега», - уточнили в пресс-службе.

Напомним: распоряжение вывозить снег из центра Пензы дал губернатор области Иван Белозерцев. Он также отметил, что при уборке нужно уделить особое внимание пешеходным переходам, остановкам и стоянкам.

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Гость|28.12.2016 11:45|

мало вывезли совсем плохо работали.

Гость|28.12.2016 11:46|

И также : выкачали ...кубов фекалий, вывезли ... кубов мусора и т.д., ну что за новости, что в них? Позорище, а не новостной сайт. А вот все правобережье Суры (Шуист и т.д.) без отопления сидит это не новость, нельзя, у нас все хорошо.

Гость|28.12.2016 11:48|

А нужно в сто раз больше! У них техника выезжает только во время снегопада, а в остальное время тупо ждет в гараже! Например с прошлого снегопада почистили немного и успокоились. При этом даже на центральных улицах слева и справа от бордюров снега так и осталось пол метра шириной. Что мешало все это время чистить себе в спокойном режиме, что бы на дорогах был чистый асфальт, и по углам не копились сугробы? Видимо денег тратить не хотят, выезжают для вида только во время снегопада, а в конце сезона отчитаются что все деньги "освоены".

Гость|28.12.2016 11:54|

МЫ ИМ НЕ ВЕРИМ . НЕТ ВЕРЫ ИМ .

Гость|28.12.2016 11:56|

Вчера видел как грузили снег в 12 ночи на грузовики возле заправки на Революционной - подтверждаю.

Больше нигде уборку снега не видел. Все дороги от центра до Арбеково были завалены сплошной снежной кашей.

Имя: Гость
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