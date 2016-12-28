28.12.2016 | 11:06

В ночь на среду, 28 декабря, снег с улиц Пензы убирали 57 единиц техники. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба городской администрации.

По сведениям, которые представило МУП «Пензадормост», ночью проводились обработка дорог антигололедными материалами, прометание, расчистка тротуаров, а также формирование снежных валов и вывоз снега.

«За указанный промежуток времени было вывезено около 3 500 кубометров снега», - уточнили в пресс-службе.

Напомним: распоряжение вывозить снег из центра Пензы дал губернатор области Иван Белозерцев. Он также отметил, что при уборке нужно уделить особое внимание пешеходным переходам, остановкам и стоянкам.