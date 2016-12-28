28.12.2016 | 15:36

В городской администрации провели совещание на тему контроля за безопасностью спиртных напитков. Представители власти требуют от предпринимателей Пензы и области не травить людей алкоголем.

«Мы продолжим следить за ситуацией в праздники, в том числе 31 декабря и 1 января. Рабочие группы будут мониторить все торговые точки. Мне хотелось бы поблагодарить добросовестных продавцов, а также жителей, которые сообщают о фактах реализации нелегального алкоголя», - уточнила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования минсельхоза области Нина Богач.

Кроме того, Роспотребназор ввел запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией бытового назначения на территории всей страны. Предприниматели обязаны приостановить розничную продажу этих товаров на 30 суток.

«За последний месяц закрыты пять предприятий торговли и общественного питания. Ни одно сообщение не остается без внимания», - подчеркнула начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Месячник по борьбе с контрафактным алкоголем продолжается. Все, кто занимается продажей спиртного, находятся под пристальным вниманием властей и общественности.