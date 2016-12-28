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Общество | В дорожный фонд региона на 2017 год заложено более 4 млрд рублей

28.12.2016|12:16
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В 2017 году ассигнования дорожного фонда Пензенской области запланированы в сумме 4 млрд 281,4 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016-м.

В следующем году планируется выполнить текущий и капитальный ремонт 321,4 км автодорог регионального значения. Пройдет реконструкция 36,5 км областных трасс в Бековском, Лопатинском, Лунинском, Сердобском и Шемышейском районах. Кроме того, будут проложены 26 км дорог к населенным пунктам по программе устойчивого развития сельских территорий региона.

Также в планах ремонт 89,7 км автодорог по проекту «Безопасные и качественные дороги», в том числе 55,4 км в Пензе, 5,8 км в Заречном, 2,7 км в Засечном сельсовете Пензенского района, а также 10,2 км региональных дорог в Пензенском районе и 15,6 км федеральных дорог.

«В 2016 году в Пензенской области за счет ассигнований дорожного фонда было построено и отремонтировано более 400 км автодорог», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Гость|28.12.2016 12:36|

penzainform.ru писал(a):

В 2017 году ассигнования дорожного фонда Пензенской области запланированы в сумме 4 млрд 281,4 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016-м.
Кого внештатным советником взяли на этот раз?

Гость|28.12.2016 12:37|

Мдя ... капля в море ...

Гость|28.12.2016 13:24|

penzainform.ru писал(a):

В 2017 году ассигнования дорожного фонда Пензенской области запланированы в сумме 4 млрд 281,4 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016-м.
Мне одному кажется что это как-то связано с ссылка на PenzaInform.ru

?

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