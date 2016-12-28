28.12.2016 | 12:32

В среду, 28 декабря, министр образования Пензенской области на итоговой пресс-конференции подвел итоги уходящего года и обозначил задачи на следующий.

Как сообщил Александр Воронков, в регионе 70 000 дошкольников посещают детские сады, 119 000 человек обучаются в общеобразовательных организациях, 24 800 - в учреждениях среднего профессионального образования, более 38 000 - в вузах.

Министр напомнил о том, что в 2016 году введены в эксплуатацию новые детские сады в селе СухановкаКузнецкого района, в Кобылкине Каменского района, в Городе Спутнике. В 2017 году откроется садик на 150 мест в Средней Елюзани.

«В области решена проблема обеспеченности местами в детских садах малышей в возрасте от трех лет. Теперь мы ставим задачу создавать места в дошкольных учреждениях для детей с полутора лет, чтобы дать мамам возможность реализоваться», - сообщил министр.