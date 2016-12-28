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Общество | В Белинском продавали по 150 рублей водку с поддельными марками

28.12.2016|10:02
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Во вторник, 27 декабря, сотрудники регионального минсельхоза провели рейд по предприятиям торговли и общепита в Белинском районе. Целью акции было пресечение незаконного оборота алкогольной продукции.

Комиссия обнаружила, что в торговой точке, расположенной на улице Ленина в городе Белинском, продается спиртное, несмотря на отсутствие соответствующей лицензии. Кроме того, здесь же покупателям предлагается водка «Родник Сибири» с фальсифицированными акцизными марками по цене 150 руб.

«О выявленных фактах сообщено в территориальное отделение полиции», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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Гость|28.12.2016 10:06|

а фото где ?

Гость|28.12.2016 10:12|

Чо так дорого?

Гость|28.12.2016 10:42|

penzainform.ru писал(a):

в городе Белинском
не дороже 130

Имя: Гость
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