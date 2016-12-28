28.12.2016 | 10:02

Во вторник, 27 декабря, сотрудники регионального минсельхоза провели рейд по предприятиям торговли и общепита в Белинском районе. Целью акции было пресечение незаконного оборота алкогольной продукции.

Комиссия обнаружила, что в торговой точке, расположенной на улице Ленина в городе Белинском, продается спиртное, несмотря на отсутствие соответствующей лицензии. Кроме того, здесь же покупателям предлагается водка «Родник Сибири» с фальсифицированными акцизными марками по цене 150 руб.

«О выявленных фактах сообщено в территориальное отделение полиции», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.