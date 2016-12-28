28.12.2016 | 17:10

Выплата пенсий и пособий в 2016 году носила стабильный характер, производилась своевременно и в полном объеме. Об этом сообщил управляющий региональным отделением ПФР Михаил Буданов на итоговой пресс-конференции.

«В результате проведенных в 2016 году индексаций средний размер пенсии вырос на 351 рубль и составил 11 359 рублей, а страховая пенсия стала 11 669 рублей», - сообщил он.

Кроме того, в области выдано более 6 000 сертификатов на материнский капитал. Получателям на эти цели направлено свыше 3 миллиардов рублей. Более 90% средств пошли на улучшение жилищных условий.

На сегодняшний день Пенсионный фонд России оказывает 23 государственные услуги, многие из них доступны дистанционно.

«В электронном виде можно подать заявление о назначении пенсии, изменении способа доставки, выдаче сертификата на материнский капитал», - уточнил Михаил Буданов.

В 2016 году свыше 54% граждан обратились за госуслугами пенсионного фонда через Интернет.