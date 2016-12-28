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Общество | Судебные приставы напомнили пензенцам о долгах

28.12.2016|16:31
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Представители службы судебных приставов консультируют пассажиров вокзала станции Пенза-I и раздают им памятки.

В канун новогодних праздников россияне отправляются в путешествия. Правда, для некоторых поездка на заграничный курорт может и не состояться из-за неоплаченных счетов за коммуналку, штрафов по линии ГИБДД, долгов по алиментам.

«Чтобы гражданину РФ был запрещен выезд за границу, сумма задолженности должна составлять не менее 10 000 рублей. Кроме того, необходимо наличие исполнительного производства», - уточнила заместитель руководителя УФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.

Желающих пройти проверку у мобильного пункта судебных приставов было мало. Многие предпочитают узнавать о своих долгах самостоятельно на официальном сайте ведомства. Электронная база данных регулярно обновляется.

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Гость|28.12.2016 19:33|

И под праздник марадеры душат !

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