28.12.2016 | 09:39

В администрацию Пензы поступило письмо от пресс-службы Пензенского отделения № 8624 ПАО Сбербанк, в котором сообщается, что в текущем году Сбербанк не переходил на новое программное обеспечение.

Напомним: 22 декабря в мэрии прошло совещание, на котором обсуждались завышенные суммы в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Представитель центра «Самоучет» заявил, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что Сбербанк и «Почта России» переходят на новое программное обеспечение.

До ноября квитанция включала в себя четыре услуги: содержание жилья, ГВС и отопление, холодное водоснабжение и электроэнергию. В ноябре же была выставлена единая сумма за все услуги. В связи с изменением порядка сбора платежей Сбербанк заключил с «Городским центром контроля и учета энергетических ресурсов» дополнительное соглашение к договору на перевод платы пензенцев за ЖКУ.

«Последовательность расположения приборов учета для ввода показаний счетчиков в программном обеспечении Сбербанка настроена в соответствии с их расположением в базе задолженностей АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов». В соответствии с этим порядком показания счетчиков были переданы в реестрах по принятым в Сбербанке платежам.

Денежные средства по платежам, принятым Сбербанком в соответствии с условиями дополнительного соглашения, были перечислены на реквизиты, указанные в договоре, в установленный срок и в полном объеме.

Однако имели место случаи, когда клиенты банка производили оплату услуг ЖКХ, указав в качестве получателя средств краткое наименование компании, а именно АО ГЦКиУЭР. С этим наименованием денежные средства были перечислены в банк получателя на следующий рабочий день после оплаты и также в полном объеме», - говорится в письме Сбербанка.

Также в документе сообщается, что банк без ограничений принимает квитанции с исправленными суммами.