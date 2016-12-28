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Общество | Сбербанк без ограничений принимает исправленные пензенцами платежки

28.12.2016|09:39
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В администрацию Пензы поступило письмо от пресс-службы Пензенского отделения № 8624 ПАО Сбербанк, в котором сообщается, что в текущем году Сбербанк не переходил на новое программное обеспечение.

Напомним: 22 декабря в мэрии прошло совещание, на котором обсуждались завышенные суммы в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Представитель центра «Самоучет» заявил, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что Сбербанк и «Почта России» переходят на новое программное обеспечение.

До ноября квитанция включала в себя четыре услуги: содержание жилья, ГВС и отопление, холодное водоснабжение и электроэнергию. В ноябре же была выставлена единая сумма за все услуги. В связи с изменением порядка сбора платежей Сбербанк заключил с «Городским центром контроля и учета энергетических ресурсов» дополнительное соглашение к договору на перевод платы пензенцев за ЖКУ.

«Последовательность расположения приборов учета для ввода показаний счетчиков в программном обеспечении Сбербанка настроена в соответствии с их расположением в базе задолженностей АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов». В соответствии с этим порядком показания счетчиков были переданы в реестрах по принятым в Сбербанке платежам.

Денежные средства по платежам, принятым Сбербанком в соответствии с условиями дополнительного соглашения, были перечислены на реквизиты, указанные в договоре, в установленный срок и в полном объеме.

Однако имели место случаи, когда клиенты банка производили оплату услуг ЖКХ, указав в качестве получателя средств краткое наименование компании, а именно АО ГЦКиУЭР. С этим наименованием денежные средства были перечислены в банк получателя на следующий рабочий день после оплаты и также в полном объеме», - говорится в письме Сбербанка.

Также в документе сообщается, что банк без ограничений принимает квитанции с исправленными суммами.

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Гость|28.12.2016 09:58|

Ой наивные буртасы... ну уж придумайте чо-нить сами, почему вы должны платить в 2 раза больше чем надо, ладно?

Давайте не будем портить праздник,а?

Гость|28.12.2016 10:01|

penzainform.ru писал(a):

В администрацию Пензы поступило письмо от пресс-службы Пензенского отделения №8624 ПАО Сбербанк, в котором сообщается, что в текущем году Сбербанк не переходил на новое программное обеспечение.

Напомним: 22 декабря в мэрии прошло совещание, на котором обсуждались завышенные суммы в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Представитель центра «Самоучет» заявил, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что Сбербанк и «Почта России» переходят на новое программное обеспечение.

И чо? Никто не наврал, один говорил что переходят (но еще не перешли) и другие говорят что не перешли. Все по чесноку, не прикопаешься, платите скока написано.

Гость|28.12.2016 10:19|

Эх,Самоучет,Самоучет.

Гость|28.12.2016 10:22|

На месте Сбера я бы подал в суд.

Гость|28.12.2016 10:39|

Гость|28.12.2016 10:27|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2016 10:22|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2016 10:17|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2016 09:59|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2016 09:55|

penzainform.ru писал(a):

В администрацию Пензы поступило письмо от пресс-службы Пензенского отделения №8624 ПАО Сбербанк, в котором сообщается, что в текущем году Сбербанк не переходил на новое программное обеспечение.

Неужели заместитель МЭРА-ЛЖЕЦ?

Да быть такого не может, ну не себе же в карман они эти деньги кладут.

Хотя кому там принадлежит «Самоучет» ?

Да ладно не может быть.

Представьте себе.

Такой вот ..............бол

Имя: Гость
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