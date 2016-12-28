28.12.2016 | 11:08

Проверка, проведенная прокуратурой Пачелмского района, выявила в Интернете восемь сайтов-анонимайзеров, с помощью которых пользователи Сети имеют неограниченный доступ к заблокированным ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

Для ограничения доступа посредством таких анонимайзеров к заблокированным интернет-страницам прокуратура направила в суд восемь исковых заявлений о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора. После того как решения вступят в законную силу, они будут направлены в Управление Роскомнадзора по Пензенской области. Сведения внесут в единый реестр доменных имен, указателей страниц и адресов, позволяющих заходить в Интернете на сайты с информацией, распространение которой в России запрещено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.