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Общество | Прокурор Пачелмского района добивается закрытия сайтов-анонимайзеров

28.12.2016|11:08
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Проверка, проведенная прокуратурой Пачелмского района, выявила в Интернете восемь сайтов-анонимайзеров, с помощью которых пользователи Сети имеют неограниченный доступ к заблокированным ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

Для ограничения доступа посредством таких анонимайзеров к заблокированным интернет-страницам прокуратура направила в суд восемь исковых заявлений о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора. После того как решения вступят в законную силу, они будут направлены в Управление Роскомнадзора по Пензенской области. Сведения внесут в единый реестр доменных имен, указателей страниц и адресов, позволяющих заходить в Интернете на сайты с информацией, распространение которой в России запрещено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|28.12.2016 11:42|

А вот Пачелмскому прокурору не должно быть все равно до этих сайтов или в Пачелме он порядок навел везде? Не смешите народ, г-жа Канцерова, займитесь наконец своим подчиненными.

Гость|28.12.2016 11:42|

penzainform.ru писал(a):

Для ограничения доступа посредством таких анонимайзеров к заблокированным интернет-страницам прокуратура направила в суд восемь исковых заявлений о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Они не знают, как устроен интернет. Тут поможет только полный запрет забугорного трафика, как в Северной Корее, например. Да и с какого перепугу кто-то решает, что мне читать, а что нет? Они что? Боги?

Гость|28.12.2016 11:48|

Гость писал(a):

. Да и с какого перепугу кто-то решает, что мне читать, а что нет? Они что? Боги?
Они уже давно так решили. Поэтому за матерные песни, за материалы якобы "разжигающие какую-то там рознь" и пр. уже наказывают.

Гость|28.12.2016 11:53|

Имитация бурной деятельности

Гость|28.12.2016 11:56|

да хрен с ними, с этими анонимайзерами. есть другие способы чтобы зайти на любой сайт. пусть хоть миллион раз блокируют

Гость|28.12.2016 11:59|

покусился гад на святое

Гость|28.12.2016 12:06|

Сдается мне джентльмены это была новогодняя шутка

Гость|28.12.2016 12:10|

АЙ ТИ Прокурор, республика-Пачелма закупила компьютеры?

Имя: Гость
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