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Общество | Пензенцы собирают новогодние подарки для сирийских детей

28.12.2016|17:04
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Директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка везла для сирийских детей гуманитарную помощь. Но самолет, в котором она летела, 25 декабря упал в Черное море.

«Мы очень скорбим, думаю, эта трагедия должна нас объединить. Люди направлялись в Сирию, чтобы помочь другим. Мы продолжим это дело», - пояснила участница благотворительной акции в Пензе Ольга Калякина.

«Нельзя равнодушно смотреть, как страдают дети, неважно, в какой стране. Наша цель - помогать нуждающимся, поэтому мы решили собрать гуманитарный груз», - отметил руководитель регионального отделения ассоциации «Воин» Денис Каширов.

Благотворительный сбор организован молодежным многофункциональным центром на Кирова, 51. Можно приносить школьную одежду, игрушки и не только.

«Школьные принадлежности, сладости, нескоропортящиеся продукты питания», - добавил председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После того как собранный гуманитарный груз будет сформирован, его отправят в Самару, а оттуда в Сирию.

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Гость|28.12.2016 18:53|

Денис Каширов-учитесь правильно читать.

Оператору влом было ещё дубль снять?

Гость|28.12.2016 19:32|

Собирают мины,гранаты,лимонки,патроны,ну на крайняк ножи.

Гость|28.12.2016 19:47|

Был звонок из Сирии,очень просят презервативы.

Имя: Гость
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