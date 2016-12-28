28.12.2016 | 17:04

Директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка везла для сирийских детей гуманитарную помощь. Но самолет, в котором она летела, 25 декабря упал в Черное море.

«Мы очень скорбим, думаю, эта трагедия должна нас объединить. Люди направлялись в Сирию, чтобы помочь другим. Мы продолжим это дело», - пояснила участница благотворительной акции в Пензе Ольга Калякина.

«Нельзя равнодушно смотреть, как страдают дети, неважно, в какой стране. Наша цель - помогать нуждающимся, поэтому мы решили собрать гуманитарный груз», - отметил руководитель регионального отделения ассоциации «Воин» Денис Каширов.

Благотворительный сбор организован молодежным многофункциональным центром на Кирова, 51. Можно приносить школьную одежду, игрушки и не только.

«Школьные принадлежности, сладости, нескоропортящиеся продукты питания», - добавил председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После того как собранный гуманитарный груз будет сформирован, его отправят в Самару, а оттуда в Сирию.