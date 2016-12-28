28.12.2016 | 17:44

В новогодние каникулы пензенцам скучать не придется. Запланирована большая спортивная программа, которая придется по вкусу всем, кто любит проводить свободное время активно и весело. Развлекательные площадки заработают с 2 января.

Одна из них откроется в 15:00 на Фонтанной площади. Там будут ждать любителей игр на свежем воздухе. А 3 января состоится большой хоккейный турнир. Он пройдет на новой площадке в районе совхоза «Заря».

«Мы ждем всех желающих поиграть в хоккей и покататься на коньках», - заявил директор ДЮСШ № 1 г. Пензы Александр Калмаков.

Спортивные объекты города будут работать в обычном режиме, то есть без выходных. Туда приглашают всех, кто хочет после плотного новогоднего застолья как следует размяться.

Например, во дворце спорта «Сура» 3 января состоится семейная эстафета по плаванию, где может выступить вся семья - от малышей до бабушек и дедушек.

«Участие бесплатное, начало в 10:00. Заявку можно подать на нашем сайте или лично», - уточнила начальник отдела спортивно-массовой работы ДС «Сура» Лариса Копылова.

Кроме того, запланировано проведение состязаний по шахматам, регби, баскетболу. На Олимпийской аллее состоится традиционная акция «Зимние забавы».

С подробным общегородским планом по проведению новогодних каникул можно ознакомиться на сайте мэрии.