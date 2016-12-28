28.12.2016 | 09:36

В Пензе на стоянке, расположенной на Привокзальной площади, обустроили дополнительное освещение.

На уже существующие опоры специалисты горэлектросети установили прожекторы. Кроме того, достигнута договоренность с руководством РЖД о размещении на конструкциях, расположенных вдоль вокзала, дополнительных ламп. Они будут освещать парковку и остановку общественного транспорта.

«Сейчас, в предновогодние дни, в Пензу приезжает много гостей, студенты возвращаются на каникулы домой, кто-то собрался на отдых в другой регион. Нужно, чтобы и в темное время суток Привокзальная площадь была достаточно освещена», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Мэр подчеркнул, что это необходимо как для обеспечения антитеррористической безопасности, так и для создания праздничного настроения.