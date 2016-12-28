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Общество | На Привокзальной площади появилось дополнительное освещение

28.12.2016|09:36
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В Пензе на стоянке, расположенной на Привокзальной площади, обустроили дополнительное освещение.

На уже существующие опоры специалисты горэлектросети установили прожекторы. Кроме того, достигнута договоренность с руководством РЖД о размещении на конструкциях, расположенных вдоль вокзала, дополнительных ламп. Они будут освещать парковку и остановку общественного транспорта.

«Сейчас, в предновогодние дни, в Пензу приезжает много гостей, студенты возвращаются на каникулы домой, кто-то собрался на отдых в другой регион. Нужно, чтобы и в темное время суток Привокзальная площадь была достаточно освещена», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Мэр подчеркнул, что это необходимо как для обеспечения антитеррористической безопасности, так и для создания праздничного настроения.

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Гость|28.12.2016 09:39|

Ну хоть что-то...

Гость|28.12.2016 10:21|

Сократить всех чиновников, а вместо них на вырученные деньги поставить ежемесячно по одному столбу освещения в городе!!! Представляете, как светло и уютно станет всем жителям города и области, а потерю бюрократии народ даже не заметит

Гость|28.12.2016 10:37|

Гость писал(a):

Сократить всех чиновников, а вместо них на вырученные деньги поставить ежемесячно по одному столбу освещения в городе!!! Представляете, как светло и уютно станет всем жителям города и области, а потерю бюрократии народ даже не заметит
А по одному столбу в месяц - не бюрократия? Сколько лет устанавливать будешь?

Имя: Гость
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