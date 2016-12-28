28.12.2016 | 17:56

Глава администрации города Виктор Кувайцев собрал сотрудников управления культуры, чтобы поблагодарить за работу. Без этих людей не обходится ни один праздник, когда все отдыхают, они трудятся.

«Я желаю вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы ваш творческий потенциал все больше раскрывался. Поздравляю с Новым годом», - обратился он к присутствовавшим.

Руководителям творческих коллективов и учреждений Виктор Кувайцев вручил благодарности за профессионализм, безупречную работу и большой вклад в развитие культуры Пензенского края.