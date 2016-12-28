Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.51 $ 61.08 — курс продажи

  62.61 $ 60.14 — курс покупки

  63.51  |  $  61.08
 

Общество | Мэр Пензы поблагодарил сотрудников управления культуры за работу

28.12.2016|17:56
Печать

Глава администрации города Виктор Кувайцев собрал сотрудников управления культуры, чтобы поблагодарить за работу. Без этих людей не обходится ни один праздник, когда все отдыхают, они трудятся.

«Я желаю вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы ваш творческий потенциал все больше раскрывался. Поздравляю с Новым годом», - обратился он к присутствовавшим.

Руководителям творческих коллективов и учреждений Виктор Кувайцев вручил благодарности за профессионализм, безупречную работу и большой вклад в развитие культуры Пензенского края.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!