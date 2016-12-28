28.12.2016 | 17:25

Во вторник, 27 декабря, сотрудники администрации Пензы и областной корпорации развития встретились с представителями компании Milestone Commodities Inc. (США), чтобы обсудить возможность строительства мусороперерабатывающего завода.

По словам президента компании Надера Кханлари, в регионе созданы все условия для успешного вложения инвестиций, начиная от развитой инфраструктуры и заканчивая налоговыми льготами и преференциями.

«Инвестиции не знают национальности, поэтому мы хотим построить первый в России завод на территории Пензенской области», - подытожил господин Кханлари.

2017-й объявлен Годом экологии, поэтому строительство мусороперерабатывающего завода в Пензе особо актуально. Этот проект относится к стратегически значимым, так что сможет получить гарантийную поддержку как правительства области, так и администрации Пензы.

«Стороны договорились обмениваться необходимой информацией при детализации проекта, а также в ближайшее время подготовить план его реализации», - сообщила пресс-служба мэрии.