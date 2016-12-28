28.12.2016 | 10:07

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции: «Лучшие мультики - 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.

В коллекции «Лучшие мультики - 2016» представлены только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер: «Иван Царевич и Серый Волк - 3», «Тайная жизнь домашних животных», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Зверополис» и другие.

Маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря 2016 года по 9 января 2017-го нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики - 2016» и отправить рассказ на электронный адрес promotv@rt.ru.

Авторам 20 лучших работ будут вручены подарки - любимые персонажи в виде кукол. Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте rt.ru.

В коллекцию «Кино-оливье» вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте, в ней гармонично сочетаются все ингредиенты: отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры.

Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»: «Форрест Гамп», «Экипаж», «Девчата», «Полный расколбас», «Очень плохие мамочки», «Звонок» и другие.