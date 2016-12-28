Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.96 $ 61.18 — курс продажи

  63.06 $ 60.24 — курс покупки

  63.96  |  $  61.18
 

Общество | «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» поможет создать праздничное настроение

28.12.2016|10:07
Печать

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции: «Лучшие мультики - 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.

В коллекции «Лучшие мультики - 2016» представлены только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер: «Иван Царевич и Серый Волк - 3», «Тайная жизнь домашних животных», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Зверополис» и другие.

Маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря 2016 года по 9 января 2017-го нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики - 2016» и отправить рассказ на электронный адрес promotv@rt.ru.

Авторам 20 лучших работ будут вручены подарки - любимые персонажи в виде кукол. Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте rt.ru.

В коллекцию «Кино-оливье» вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте, в ней гармонично сочетаются все ингредиенты: отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры.

Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»: «Форрест Гамп», «Экипаж», «Девчата», «Полный расколбас», «Очень плохие мамочки», «Звонок» и другие.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!