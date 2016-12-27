Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|27 дек 2016|15:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  63.93 $ 61.28 — курс продажи

  63.03 $ 60.34 — курс покупки

  63.93  |  $  61.28
 

Общество | В Пензенской области задержан браконьер, срубивший три елки

27.12.2016|14:35
Печать

Во вторник, 27 декабря, на территории Белинского района была обнаружена незаконная рубка новогодних сосен. Добычей злоумышленника стали три дерева.

«Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 9 044 рубля. Нарушитель задержан на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

О личности задержанного не сообщается. Поскольку нанесенный его действиями ущерб превышает пять тысяч рублей, ему грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Процессуальное решение по данному факту должны принять сотрудники правоохранительных органов. Материалы проверки, проведенной представителями минлесхоза, направлены в районный отдел полиции.

0
0
0
0
Гость|27.12.2016 14:45|

penzainform.ru писал(a):

была обнаружена незаконная рубка новогодних сосен. Добычей злоумышленника стали три дерева.

«Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 9 044 рубля.

Хера-се ёлочки...

Гость|27.12.2016 14:48|

наверняка самосев рубили, кто же в лес пойдет за елкой если ими полно полей заросших. а на полях их тракторами раскорчевывают и где здесь ущерб

Гость|27.12.2016 15:07|

Гость писал(a):

где здесь ущерб
Дабы быдлу не повадно было! Дельцо то показательное !

Гость|27.12.2016 15:08|

Белинский район сегодня в лидерах!!! а какие новости они пишут на сайте http://belinskij.pnzreg.ru/news/2016/12/27/12275896 зачитаешься, - После активного обсуждения было принят бюджет Белинского района Пензенской области- сколько классов образования у того кто готовил новость и кто ее размещал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!