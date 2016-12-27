27.12.2016 | 14:35

Во вторник, 27 декабря, на территории Белинского района была обнаружена незаконная рубка новогодних сосен. Добычей злоумышленника стали три дерева.

«Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 9 044 рубля. Нарушитель задержан на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

О личности задержанного не сообщается. Поскольку нанесенный его действиями ущерб превышает пять тысяч рублей, ему грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Процессуальное решение по данному факту должны принять сотрудники правоохранительных органов. Материалы проверки, проведенной представителями минлесхоза, направлены в районный отдел полиции.