27.12.2016 | 17:18

В Пензе встретили ребят, вернувшихся с Кремлевской елки. Детскую делегацию сопровождали почти как высокопоставленных официальных лиц. Безопасность превыше всего.

Ребята шли отдельным коридором. Родители понимающе стояли за ограждением, чтобы затем забрать своих чад буквально из рук в руки. Участники Кремлевской елки светились от счастья.

«Там были Дед Мороз, Снегурочка, Кощей Бессмертный и Мачеха», - рассказала ученица гимназии № 4 г. Пензы Виктория Соловьева.

«Представление было просто неимоверно красивым! Потрясающие декорации. Это современная постановка с глубоким смыслом о том, что добро всегда побеждает зло. Кроме того, нам дали подарки. Мы рады, что туда попали!» - признался ученик Бессоновской средней школы Александр Панферов.

Помимо сказочного представления, ребята побывали на экскурсии в Оружейной палате.