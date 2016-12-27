27.12.2016 | 16:59

Судья Ленинского районного суда г. Пензы рассмотрел жалобу водителя автобуса малой вместимости на постановление инспектора территориального управления Ространснадзора. Мужчину оштрафовали на 3 000 рублей за остановку в неположенном месте.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел 29 августа в 7:06 напротив дома № 71 на улице Суворова. Водитель, управляя микроавтобусом Renault, перевозил пассажиров по регулярному маршруту № 6 и высадил людей на пешеходном переходе.

Не согласившись с постановлением инспектора Ространснадзора, пензенец обратился в суд с просьбой его отменить. Однако судья удовлетворил жалобу лишь частично – изменил постановление, исключив из него указание на другие нарушения.

Причин же для отмены решения служитель Фемиды не нашел, так как вина водителя неоспоримо подтверждается фотоматериалом.