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Общество | В Пензе водителя микроавтобуса № 6 оштрафовали за остановку на переходе

27.12.2016|16:59
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Судья Ленинского районного суда г. Пензы рассмотрел жалобу водителя автобуса малой вместимости на постановление инспектора территориального управления Ространснадзора. Мужчину оштрафовали на 3 000 рублей за остановку в неположенном месте.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел 29 августа в 7:06 напротив дома № 71 на улице Суворова. Водитель, управляя микроавтобусом Renault, перевозил пассажиров по регулярному маршруту № 6 и высадил людей на пешеходном переходе.

Не согласившись с постановлением инспектора Ространснадзора, пензенец обратился в суд с просьбой его отменить. Однако судья удовлетворил жалобу лишь частично – изменил постановление, исключив из него указание на другие нарушения.

Причин же для отмены решения служитель Фемиды не нашел, так как вина водителя неоспоримо подтверждается фотоматериалом.

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Гость|27.12.2016 17:08|

еще наглость есть не соглашаться

Гость|27.12.2016 17:26|

ДПС ГИБДД обратите внимание . Проспект Строителей остановка Салон быта . Остановка маршруток для пасадки и высадки пассажиров происходит на пешеходном переходе . ПОСТОЯННО ....... вот где сотрудникам заполнять постановления за нарушении ПДД не початый край . Работайте господа полицейские .

Гость|27.12.2016 17:32|

Гость писал(a):

Гость|27.12.2016 17:26|

ДПС ГИБДД обратите внимание . Проспект Строителей остановка Салон быта . Остановка маршруток для пасадки и высадки пассажиров происходит на пешеходном переходе . ПОСТОЯННО ....... вот где сотрудникам заполнять постановления за нарушении ПДД не початый край . Работайте господа полицейские .

К сожалению случаи наказания маршрутчиков за нарушения ПДД единичны. Это всего лишь показушная акция. Тем более штраф наложил не гаец, а инспектор Ространснадзора. А нашим гайцам категорически запрещено трогать водятлов-маршрутчиков, ибо они приносят копейку "уважаемым" людям

Гость|27.12.2016 17:37|

куда отсылать видео с нарушениями маршрутчиков?

Стоит поездить пару часов по городу и десяток их нарушений уже на регистраторе.

Гость|27.12.2016 18:07|

У Лиры переход находится там же где и остановка.

Имя: Гость
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