27.12.2016 | 09:17

В понедельник, 26 декабря, в Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова состоялась традиционная новогодняя акция «Добрые взрослые».

Маленькие пациенты получили праздничные подарки от выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров в Пензенской области: иллюстрированные книги, наборы для детского творчества (раскраски, цветные карандаши, пособия по арт-терапии), а также сладкие угощения.

«В число подарков вошла книга пензенской писательницы Розы Анохиной «Где живет любовь», презентация которой состоялась весной этого года. Автор готовила ее в тесном взаимодействии с коллективом школы-интерната № 1. Издание полностью проиллюстрировано его воспитанниками», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.