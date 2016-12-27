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Общество | В областной детской больнице прошла акция «Добрые взрослые»

27.12.2016|09:17
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В понедельник, 26 декабря, в Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова состоялась традиционная новогодняя акция «Добрые взрослые».

Маленькие пациенты получили праздничные подарки от выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров в Пензенской области: иллюстрированные книги, наборы для детского творчества (раскраски, цветные карандаши, пособия по арт-терапии), а также сладкие угощения.

«В число подарков вошла книга пензенской писательницы Розы Анохиной «Где живет любовь», презентация которой состоялась весной этого года. Автор готовила ее в тесном взаимодействии с коллективом школы-интерната №  1. Издание полностью проиллюстрировано его воспитанниками», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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