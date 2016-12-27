27.12.2016 | 14:24

У жителей Пензы поинтересовались, считают ли они актуальным строительство платной автомагистрали, которая соединила бы микрорайоны Арбеково и Терновка. Соответствующий опрос опубликован на сайте городской администрации.

По данным на 14:00 вторника, 27 декабря, наибольшее количество голосов (семь) набрал вариант «Нет, не готов пользоваться платными дорогами».

Четыре человека положительно оценили инициативу, поскольку ее реализация позволит сэкономить время. По трое отметили, что без строительства новых магистралей город не может развиваться и что появление новой дороги увеличит пропускную способность центральных магистралей.

Еще трое опрошенных ответили: «Нет, не вижу необходимости».

Стоит отметить, что разговоры о возможном строительстве платной дороги ведутся давно. Арбеково - самый населенный микрорайон Пензы (там живет около 200 тысяч человек). В Терновке расположены аэропорт, технопарк, крупные промышленные предприятия, оптовые базы. В октябре 2016-го о готовности воплотить замысел в жизнь заявили представители Турции.

Последнее заседание, посвященное реализации инициативы, состоялось в городской администрации в конце минувшей недели. Его участники отметили, что необходимо определить проектную организацию, которая измерит интенсивность движения между микрорайонами и приблизительную стоимость проектирования и строительства дороги.

«Данные параметры позволят произвести расчет рентабельности проекта, а также сроков его окупаемости», - пояснили в пресс-службе мэрии.