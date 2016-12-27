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Общество | У пензенцев спросили, нужна ли платная дорога между Арбековом и Терновкой

27.12.2016|14:24
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У жителей Пензы поинтересовались, считают ли они актуальным строительство платной автомагистрали, которая соединила бы микрорайоны Арбеково и Терновка. Соответствующий опрос опубликован на сайте городской администрации.

По данным на 14:00 вторника, 27 декабря, наибольшее количество голосов (семь) набрал вариант «Нет, не готов пользоваться платными дорогами».

Четыре человека положительно оценили инициативу, поскольку ее реализация позволит сэкономить время. По трое отметили, что без строительства новых магистралей город не может развиваться и что появление новой дороги увеличит пропускную способность центральных магистралей.

Еще трое опрошенных ответили: «Нет, не вижу необходимости».

Стоит отметить, что разговоры о возможном строительстве платной дороги ведутся давно. Арбеково - самый населенный микрорайон Пензы (там живет около 200 тысяч человек). В Терновке расположены аэропорт, технопарк, крупные промышленные предприятия, оптовые базы. В октябре 2016-го о готовности воплотить замысел в жизнь заявили представители Турции.

Последнее заседание, посвященное реализации инициативы, состоялось в городской администрации в конце минувшей недели. Его участники отметили, что необходимо определить проектную организацию, которая измерит интенсивность движения между микрорайонами и приблизительную стоимость проектирования и строительства дороги.

«Данные параметры позволят произвести расчет рентабельности проекта, а также сроков его окупаемости», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Гость|27.12.2016 14:37|

дорога нужна,но не платная

Гость|27.12.2016 14:37|

Еще и издеваются

Гость|27.12.2016 14:37|

А где дорога будет проходить

Гость|27.12.2016 14:41|

Господи, ну какая платная дорога в нашей деревне??? Какой смысл, если за 30 минут и так можно доехать? Руководство города в упор не замечает настоящих проблем в городе? Достройте цирк, перинатальный центр, займитесь больницами... Аж злость берет..

Гость|27.12.2016 14:42|

Они бы лучше бы

penzainform.ru писал(a):

У жителей Пензы поинтересовались, считают ли они актуальным строительство платной
перед массовым воровством денег с казны поинтересовались бы, перед стройкой развязки в восточном направлении на трассе М5 !!!

А так лес вырубят наш, деньги будут драть с нас, а жировать будут они ! Малатцы!

Гость|27.12.2016 14:44|

Гость писал(a):

Достройте цирк, перинатальный центр, займитесь больницами.
Там уже всё украли!

А тут новый объект! Опять можно не дурно украсть ! Да и потом уже будет не важно нужна та даорога или нет, это как с развязкой на трассе м5 на восточном ГАИ.

Самаое галвное урвать заказ и украсть деньги, остально как обычно Гость писал(a):

цирк, перинатальный центр, зоопарк ..

Гость|27.12.2016 14:47|

Какая платная дорога, вы трубы отопления и водоснабжения заменить не можете, провыв на прорыве. Снега припорошит 2 сантиметра, все это целое событие для комунальщиков. Можно продолжать бесконечно.

Гость|27.12.2016 14:49|

платные дороги нужно сделать практически все

с этим я искренне согласен

по конкурсу все автотрассы реализовать в аренду лет на 100 -200

и ввести и нормативно-правовой акт норму в соответствии с которой взявший в аренду должен в течение часа заляпать дыру в афальте чистейшим черным асфальтом, а если нет то штраф

Гость|27.12.2016 14:50|

Внутри города нужно строить, расширять, восстанавливать заброшенные, заросшие перемычки! Сносить ненужные-незаконные постройки. Решить вопрос со сносом главного позора п.г.т. Пензы в виде центрального рынка и отвести оттуда 80% общественного транспорта одно только это тут же массово разгрузит центр города.

Сносить магазины-торговые центры без парковок! Убрать остановки без заездных карманов!

Вот чем нужно заниматься а не думать как бы украсть с казны-застройщика!

Гость|27.12.2016 14:53|

Гость писал(a):

должен в течение часа заляпать дыру в афальте чистейшим черным асфальтом, а если нет то штраф
Да ? Ну вот подомнут депутаты это всё под себя, станут ещё богаче (средняя з/п у быдла ешё больше вырастит, они получат за это премии и опять у быдла средняя з/п подрастет). Вопрос! Кто и как будет штрафовать этих депутатов? Никто, быдло как скакало по ямам да люкам, так и будет скакать, только ещё при этом и деньги платить !

Гость|27.12.2016 14:54|

да делайте хоть чтонибудь

все не снег чистить

Гость|27.12.2016 14:57|

Гость писал(a):

да делайте хоть чтонибудь
Они могут только воровать и решать чьи то нужды, естественно за вознаграждение! Они только для сего на работу и ходят и если сегодня к ним никто не обратился ... землицу там продать, решить вопрос с постройкой торгового центра или платной дороги, считай день за зря пролетел. А срок то короткий, нужно отбить потраченные деньги на "кресло" и не просто отбить а так что бы ещё и приумножить хотя бы раз в 5-10 !

Гость|27.12.2016 14:58|

Деньги-то где брать на ваши дороги? Зарплаты не поднимают, а только держаться предлагают, не за что уже.

Гость|27.12.2016 14:59|

penzainform.ru писал(a):

У жителей Пензы поинтересовались, считают ли они актуальным строительство платной автомагистрали, которая соединила бы микрорайоны Арбеково и Терновка.
Меня устраивает как есть, всего то 25 - 30 из края в край. Зачем? Как диковинку, она себя просто не оправдает. По альтернативной все равно поедут. Или пробки искусственные создавать будите в час пик.

Гость|27.12.2016 15:01|

необходимость видна даже без очков

дороги автотрассы в очень плохом состоянии

дыры необходимо латать

где брать деньги?

соответственно все автотрассы необходимо просто сдать в долговременную аренду

и установить монетоприемник на вьезде на каждую платную автотрассу

у меня нету авто но я за платные автотрассы

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