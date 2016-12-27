27.12.2016 | 16:09

В России подведены итоги четвертого конкурса президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) в 2016 году. В число победителей вошли три пензенских проекта.

Так, 2 999 800 рублей выделены областному отделению Российского детского фонда на создание профессионального интернет-сообщества, социальной сети «НКО России» (грантооператор - благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров»).

Предполагается, что воспользоваться ресурсом смогут представители НКО, работающих в сфере поддержки семьи, материнства и детства, а также других направлений общественной деятельности, общественных институтов и органов власти.

2 330 000 рублей получит фонд содействия развитию культуры и искусства «Черный квадрат» на реализацию проекта «Город художников» (грантооператор - Российский союз молодежи). Он предполагает создание художественной мастерской.

«В мастерской будет организовано и оснащено рабочее пространство для молодых художников, а также предоставлены расходные материалы для написания работ. В рамках проекта запланировано проведение мастер-классов для повышения профессиональных навыков участников, а также организация выставок, в основе концепции которых будут лежать патриотизм и традиционные российские ценности», - уточнили авторы.

Наконец, грант в размере 270 000 рублей предназначен для местной религиозной организации «Православный приход храма Святых Мучеников Адриана и Наталии» (грантооператор - фонд «Покров»). Его участники намерены открыть в дальнем Арбекове православный клуб раннего развития «Колокольчик».

Авторы проекта собираются проводить занятия для детей дошкольного возраста, присматривать за малышами, помогать родителям в воспитании согласно традициям православной культуры, работать с беременными женщинами.

Напомним: ранее в число победителей конкурса президентских грантов вошли Пензенское отделение Русского географического общества, благотворительный фонд русского романса имени Галины Каревой, «Квартал Луи» и консультационный центр «За открытость коммунальных платежей».