27.12.2016 | 15:04

Итоговый государственный экзамен студентов заочного отделения хореографии в Пензенском колледже искусств был похож на большой концерт.

«Мы набираем взрослых специалистов, уже имеющих свои коллективы. Они учатся у нас три года», - пояснил директор Пензенского колледжа искусств Михаил Андреев.

Юные артисты вышли на сцену, чтобы помочь своим взрослым учителям, сдающим госэкзамен.

Выступления оценивались приезжими специалистами, у которых о молодых пензенских хореографах особое мнение.

«Они всегда радуют разнообразием форматов и очень интересными костюмами», - уточнил профессор Самарского государственного института культуры Юрий Паршин.

Кстати, обычно выпускники Пензенского колледжа искусств, которые в дальнейшем поступают в институт в Самару, всегда с легкостью сдают там экзамены.