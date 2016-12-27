Итоговый государственный экзамен студентов заочного отделения хореографии в Пензенском колледже искусств был похож на большой концерт.
«Мы набираем взрослых специалистов, уже имеющих свои коллективы. Они учатся у нас три года», - пояснил директор Пензенского колледжа искусств Михаил Андреев.
Юные артисты вышли на сцену, чтобы помочь своим взрослым учителям, сдающим госэкзамен.
Выступления оценивались приезжими специалистами, у которых о молодых пензенских хореографах особое мнение.
«Они всегда радуют разнообразием форматов и очень интересными костюмами», - уточнил профессор Самарского государственного института культуры Юрий Паршин.
Кстати, обычно выпускники Пензенского колледжа искусств, которые в дальнейшем поступают в институт в Самару, всегда с легкостью сдают там экзамены.