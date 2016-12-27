27.12.2016 | 12:21

Во вторник, 27 декабря, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков провел итоговую пресс-конференцию. Речь шла о том, что было сделано в 2016 году, и о планах на 2017-й.

Министр рассказал, что в течение всего года укреплялась материально-техническая база. Так, в области было построено четыре ФАПа: в Сосновоборском, Колышлейском, Лунинском и Лопатинском районах. Продолжается строительство перинатального центра.

«Срок сдачи объекта перенесен, я только что вернулся оттуда и подтверждаю: строительная часть будет завершена в конце января. Тяжелое медоборудование уже находится на складе, монтаж начнется в конце января - начале февраля. Планируем принять первого пациента 31 марта, так записано в протоколе, и мы на это надеемся. Все, что зависело от Пензенской области, выполнено», - подчеркнул Владимир Стрючков.

Также министр рассказал о продолжающейся реконструкции роддома на улице Пушкина.

«Планируем завершить в марте. Это будет консультативный центр для женщин со всей области. Там расположится медико-генетическая лаборатория, станут готовить женщин к ЭКО (проводить процедуру будут в перинатальном центре)», - пояснил Владимир Стрючков.

На завершающей стадии находится ремонт в клинической больнице № 4.

В 2017 году будут строиться три объекта в районах, планируется включить и четвертый. В Нижнем Ломове, Шемышейке и Кузнецком районе появятся ФАПы, а в селе Никольском - амбулатория. На эти цели предусмотрено около 16 млн рублей.

«100 млн рублей выделено из бюджета на реконструкцию здания на Пионерской, 2, в Пензе. Оно было построено как первая больница скорой помощи в Советском Союзе. Это был первый опыт. Потом появились новые учреждения, здание устарело. В 2016 году Вячеслав Володин посетил объект, и вместе с губернатором было принято решение о реконструкции», - рассказал министр.

На Пионерской расположится центр диспетчеризации всей неотложной помощи. Там будет вестись обучение специалистов УМВД и МЧС навыкам оказания первой помощи. В двухэтажном здании станет работать круглосуточный травмпункт и диспетчерский пункт неотложной помощи.