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Общество | После Нового года на портале «ПензаИнформ» пройдет конкурс селфи

27.12.2016|15:27
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Почти сразу после Нового года, 2 января, на портале «ПензаИнформ» стартует фотоконкурс «Новогоднее настроение - 2017».

Чтобы принять в нем участие, необходимо будет сделать селфи, посвященное наступлению Нового года, и прислать его нам до 8 января на электронную почту konkurs@penzainform.ru.

Конкурс «Новогоднее настроение» - это уже добрая традиция нашего портала. Ежегодно мы призываем читателей поделиться с нами яркими моментами главной ночи года, рассказать о своих планах и ожиданиях.

В этом году мы ждем от вас не просто фотографии, а яркие селфи с новогодними или зимними атрибутами (елка, костюмы, снежные пейзажи, снеговики – здесь вашу фантазию никто не ограничивает). Фотография должна быть вертикальной, качественной (не менее 3,2 мегапикселя).

К своему селфи необходимо приложить заявку на участие с описанием фотографии и рассказом о том, чего вы ждете от нового года (не более пяти предложений, около 400 печатных знаков). Кроме того, необходимо указать свои настоящие имя, фамилию и контактный телефон.

Каждый участник может прислать только одну фотографию.

Снимки будут приниматься строго до 8 января. На следующий день, 9-го числа, мы разместим 30 лучших фотографий на портале «ПензаИнформ» для голосования, которое закончится 16 января. А уже 17 января будут объявлены победители. Ими станут те, чьи фотографии наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Участнику, занявшему первое место, мы подарим сертификат на съемку в фотостудии «Эклер» с фотографом Татьяной Бабиной и сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Участник, занявший второе место по итогам голосования, получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 4 билета на каток «Высшая лига».

Третье место разделят сразу 10 участников. Каждый из них получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 2 билета на каток «Высшая лига».

Четвертое место займут 8 человек. Им достанутся сертификаты от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Внимание! Все участники конкурса обязаны ознакомиться с его условиями.

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Гость|27.12.2016 16:18|

penzainform.ru писал(a):

В этом году мы ждем от вас не просто фотографии, а яркие селфи
penzainform.ru писал(a):
здесь вашу фантазию никто не ограничивает
Вызов принят!

Гость|27.12.2016 16:37|

Будет вам селфи . Заставь дурака богу молится так он себе лоб разшибёт . Начнут на столбы залазить на мосты железнодорожные на цисцерны . Зацеперы подключаться на электричках себя фотограыировать . А вообщето психолги вынесли свой вердикт что селфи это у человека не совсем нормально с головой.

Гость|27.12.2016 16:59|

Гость писал(a):

Будет вам селфи . Заставь дурака богу молится так он себе лоб разшибёт . Начнут на столбы залазить на мосты железнодорожные на цисцерны . Зацеперы подключаться на электричках себя фотограыировать
Да ты прав ужас что будет.Маньяки,насильники,наркоши и калдыри выйдут на конкурс,смертники-самоубийцы захотят принять участие.Мёртвые из могил воспрянут.да чего уж там сам сатана явится на землю дабы принять участие в селфи от пензаинформ.

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