27.12.2016 | 14:53

В Центре культуры и досуга отметили Хануку. Члены еврейской общины веселились на концерте, мастерили поделки.

«Мы делаем браслет со словом «Ханука», - рассказала руководитель творческой мастерской Ксения Гайд.

Этот праздник установлен в честь освобождения Иерусалима от врагов. Евреям нужно было освятить храм, зажечь менору - светильник. Казалось, что масла в сосуде хватит только на сутки, но вера людей была сильна, произошло чудо: свечи горели восемь дней. Столько же времени отмечают Хануку. С ней связано очень много традиций. К примеру, малышам дают монеты.

«Ребенок должен помнить, что часть полученных денег он обязан отдать на благотворительность. Вот с Хануки и начинается эта традиция. Кроме того, наш праздник совпадает с Новым годом, Рождеством, и, чтобы еврейские дети не чувствовали себя обделенными, им тоже дарят подарки», - пояснил раввин Дан Савинов.

Любимая ханукальная забава у малышей и взрослых - дрейдл, напоминает юлу.

«Это волчок, в который играли дети во время осады», - уточнила руководитель творческой мастерской Дина Шутова.

Слово «ханука» в переводе с иврита означает «освящение», и дело не только в очищении древнего оскверненного врагами храма. Каждый еврей в эти дни чувствует себя обновленным.