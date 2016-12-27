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Общество | Пензенские иудеи начали празднование Хануки с большого концерта

27.12.2016|14:53
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В Центре культуры и досуга отметили Хануку. Члены еврейской общины веселились на концерте, мастерили поделки.

«Мы делаем браслет со словом «Ханука», - рассказала руководитель творческой мастерской Ксения Гайд.

Этот праздник установлен в честь освобождения Иерусалима от врагов. Евреям нужно было освятить храм, зажечь менору - светильник. Казалось, что масла в сосуде хватит только на сутки, но вера людей была сильна, произошло чудо: свечи горели восемь дней. Столько же времени отмечают Хануку. С ней связано очень много традиций. К примеру, малышам дают монеты.

«Ребенок должен помнить, что часть полученных денег он обязан отдать на благотворительность. Вот с Хануки и начинается эта традиция. Кроме того, наш праздник совпадает с Новым годом, Рождеством, и, чтобы еврейские дети не чувствовали себя обделенными, им тоже дарят подарки», - пояснил раввин Дан Савинов.

Любимая ханукальная забава у малышей и взрослых - дрейдл, напоминает юлу.

«Это волчок, в который играли дети во время осады», - уточнила руководитель творческой мастерской Дина Шутова.

Слово «ханука» в переводе с иврита означает «освящение», и дело не только в очищении древнего оскверненного врагами храма. Каждый еврей в эти дни чувствует себя обновленным.

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Гость|27.12.2016 18:28|

Гитлер их брат

Гость|27.12.2016 18:33|

Да здравствует еврейский народ-победитель!

Гость|27.12.2016 18:42|

Гайд еврейка?

Гость|27.12.2016 18:43|

Евреем можешь ты не быть, но по-еврейски жить обязан!

Имя: Гость
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