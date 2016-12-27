27.12.2016 | 12:44

В Пензенской области активизировалось волонтерское направление в сфере оказания медицинской помощи. Об этом шла речь на пресс-конференции министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, которую он провел во вторник, 27 декабря.

По словам Владимира Викторовича, добровольцы - в основном школьники, решившие получить в будущем медицинское образование, а также студенты медвуза и колледжа. В настоящее время в Пензенской области идет формирование волонтерских отрядов.

«Направления работы разные: извещение о диспансеризации, чтение лекций по здоровому образу жизни, другая работа с населением (даже поздравление пациентов с днем рождения и организация праздников). Отклик у студентов очень большой», - рассказала замминистра здравоохранения Оксана Чижова.

Впоследствии сферу деятельности активистов должны расширить.

«Предполагаем, что приобщим волонтеров к неотложной, паллиативной и гериатрической помощи», - сообщил Стрючков.