27.12.2016 | 16:56

В гематологическое отделение онкоцентра пришли Дед Мороз и Снегурочка. Там находятся дети, у которых каждый день - это борьба за жизнь. Сказочные герои пусть ненадолго, но все же улучшили настроение маленьких пациентов.

Каждому ребенку достались нарядная коробка с конфетами и игрушка. Подарки в отделение гематологии привезли депутаты гордумы вместе с главой Пензы.

Гостей туда пускают редко, ведь для больных ребятишек опасна любая инфекция. Но для Деда Мороза и народных избранников решили сделать исключение: подчас для выздоровления малышам не хватает не лекарств, а хорошего настроения.

«Такие мероприятия необходимы, ведь ребята постоянно находятся в лечебном учреждении, медицинские процедуры имеют множество побочных эффектов», - отметила заведующая отделением онкологического диспансера Наталья Данилюк.

Сюрпризу мамы и дети были рады, но дружно признались, что самым желанным подарком являются не игрушки. И у Деда Мороза они просили другое.

А заведующая отделением перед праздником изучила статистику, и она оказалась совсем невеселой: с каждым годом туда попадает все больше детей. Но и результаты лечения стали лучше.

«Я хочу встретить Новый год дома со своей семьей», - рассказал один из участников праздника.

«Только здоровья. Больше нам ничего не надо», - добавила мама маленького пациента.