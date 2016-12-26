26.12.2016 | 10:29

В понедельник, 26 декабря, в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений при проезде пешеходных переходов.

«Уважаемые водители, помните: если впереди переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед ним нет людей», - обратились к автомобилистам представители регионального управления ГИБДД.

Нарушителям грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Отметим: за 11 месяцев 2016 года на дорогах Пензенской области произошло 493 ДТП с участием пешеходов. Погиб 61 человек, 453 были ранены.