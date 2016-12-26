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Общество | В Пензенской области стартовала операция «Пешеходный переход»

26.12.2016|10:29
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В понедельник, 26 декабря, в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений при проезде пешеходных переходов.

«Уважаемые водители, помните: если впереди переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед ним нет людей», - обратились к автомобилистам представители регионального управления ГИБДД.

Нарушителям грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Отметим: за 11 месяцев 2016 года на дорогах Пензенской области произошло 493 ДТП с участием пешеходов. Погиб 61 человек, 453 были ранены.

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Гость|26.12.2016 10:43|

А к пешеходам представители регионального управления ГИБДД не хотят обратиться, чтобы они тоже были внимательны при переходе дороги даже по пешеходному переходу. Пока в головы пешеходам не вдалбливали все СМИ, что они имеют преимущество и всегда правы, наездов на пешеходов было меньше. Потому что тогда пешеход 100 раз оценит, успеет он перейти-перебежать через дорогу или нет! А теперь вальяжно расхаживают по дорогам, а ГИБДД и СМИ культивируют в них уверенность в своей правоте.

Водителей, проносящихся на большой скорости через пешеходный, ни в коем случае не оправдываю. И иногда самой прибить их хочется! Причем, как правило, это автоледи за рулем. Мужики нормально останавливаются и пропускают.

Гость|26.12.2016 10:53|

Какая смачная каша под ногами у пешеходов.

Это ёё 4 000 кубометров было убрано машинами невидимками за ночь?

Гость|26.12.2016 11:24|

Гость писал(a):

Какая смачная каша под ногами у пешеходов.
Учись ходить. Нечего тут развозить кашу по форуму.

Гость|26.12.2016 11:36|

одни операции когда будут работать как положено.

Гость|26.12.2016 11:40|

Водителей, проносящихся на большой скорости через пешеходный, ни в коем случае не оправдываю. И иногда самой прибить их хочется! Причем, как правило, это автоледи за рулем. Мужики нормально останавливаются и пропускают.

это потому что дорогу переходят крали, считающие себя внеземно красивыми, что а машина враз встанет, завидя такую красоту. Бабам такие крали- похер

Гость|26.12.2016 11:52|

Даже говорить ничего по этому поводу не хочется. Надоело.

Гость|26.12.2016 11:56|

Гость писал(a):

А к пешеходам представители регионального управления ГИБДД не хотят обратиться, чтобы они тоже были внимательны при переходе дороги даже по пешеходному переходу. Пока в головы пешеходам не вдалбливали все СМИ, что они имеют преимущество и всегда правы, наездов на пешеходов было меньше. Потому что тогда пешеход 100 раз оценит, успеет он перейти-перебежать через дорогу или нет! А теперь вальяжно расхаживают по дорогам, а ГИБДД и СМИ культивируют в них уверенность в своей правоте.
Верно, но ГИБДД и СМИ это не интересно.

Гость|26.12.2016 12:04|

@Какая смачная каша под ногами у пешеходов.

Это ёё 4 000 кубометров было убрано машинами невидимками за ночь?@

Не, не её. Вот кода 5 см. будет тогда и уберут. А щас пока 20 см. убирать не надо.

Гость|26.12.2016 12:06|

А пешеходам палками бить по ногам когда будут?

Гость|26.12.2016 12:14|

Гость писал(a):

Потому что тогда пешеход 100 раз оценит, успеет он перейти-перебежать через дорогу или нет! А теперь вальяжно расхаживают по дорогам
а кто тебе сказал что по пешеходному переходу должны бегать,сам придумал?

Гость|26.12.2016 12:44|

сегодня чуть не сбили тетку на перекрестке Свердлова-наб.реки Мойки. И все из-за дебилов, которые поворачивают там налево, хотя там давно висит знак, запрещающий левый поворот со Свердлова. Инспекторам - ПОФИГ !!!

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