В понедельник, 26 декабря, в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений при проезде пешеходных переходов.
«Уважаемые водители, помните: если впереди переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед ним нет людей», - обратились к автомобилистам представители регионального управления ГИБДД.
Нарушителям грозит штраф в размере 1 500 рублей.
Отметим: за 11 месяцев 2016 года на дорогах Пензенской области произошло 493 ДТП с участием пешеходов. Погиб 61 человек, 453 были ранены.
А к пешеходам представители регионального управления ГИБДД не хотят обратиться, чтобы они тоже были внимательны при переходе дороги даже по пешеходному переходу. Пока в головы пешеходам не вдалбливали все СМИ, что они имеют преимущество и всегда правы, наездов на пешеходов было меньше. Потому что тогда пешеход 100 раз оценит, успеет он перейти-перебежать через дорогу или нет! А теперь вальяжно расхаживают по дорогам, а ГИБДД и СМИ культивируют в них уверенность в своей правоте.
Водителей, проносящихся на большой скорости через пешеходный, ни в коем случае не оправдываю. И иногда самой прибить их хочется! Причем, как правило, это автоледи за рулем. Мужики нормально останавливаются и пропускают.