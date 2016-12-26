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Общество | В Пензе суд не удовлетворил иск несостоявшегося водителя к ГИБДД

26.12.2016|09:59
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Ленинский районный суд Пензы рассмотрел иск местного жителя к региональным управлениям ГИБДД и МВД.

«Как следует из материалов дела, истец оспаривал действия инструкторов ГИБДД, поставивших ему оценки «не сдал» при приеме практических экзаменов по управлению транспортным средством», - сообщается на сайте суда.

Поскольку в компетенцию служителей Фемиды не входит оценка знаний претендентов на получение водительских прав, они только проверили законность действий экзаменаторов. Никаких нарушений выявлено не было.

«Оставляя административный иск без удовлетворения, суд пришел к выводу, что он заявлен необоснованно», - констатировали представители учреждения.

Решение пока не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

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Гость|26.12.2016 10:14|

Да сдача экзамена в ГАИ честная,стоит поучиться другим учреждениям образования.

Гость|26.12.2016 10:40|

не сдал денег гаишнику за экзамен

Гость|26.12.2016 10:41|

Молодцы ГИБДД и МВД! Вас твёрдо уважать можно!

Всё должно быть предельно строго и без компромиссов в плане сдачи экзаменов и тому подобное.

И ТЕХ КТО ИМЕЕТ ПРАВА ВАЖНО КАЖДОГО(УЮ) ПЕРЕПРОВЕРИТЬ СТРОГО.

Гость|26.12.2016 10:45|

Нодеюсь что он не норкоман

Гость|26.12.2016 10:46|

выпускать на дорогу только подготовленных водителей

Гость|26.12.2016 11:01|

Гость писал(a):

И ТЕХ КТО ИМЕЕТ ПРАВА В
нет такого документа права а правильно ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ! а права и обязанности это другое

Гость|26.12.2016 11:04|

Гость писал(a):

нет такого документа права а правильно ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ! а права и обязанности это другое
Друг, а вот тебя - за что прав лешили?

Гость|26.12.2016 11:21|

Рука руку моет, они друг друга всегда будут защищать, хотя это в корне не верно.

Гость|26.12.2016 11:24|

Это как медкомиссия по инвалидности. Тоже никакой суд не решается их решения оспорить. Судьи бестолковые у нас.

Гость|26.12.2016 11:58|

всех экзаменаторов в погонах в тюрьму.

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