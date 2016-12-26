Ленинский районный суд Пензы рассмотрел иск местного жителя к региональным управлениям ГИБДД и МВД.
«Как следует из материалов дела, истец оспаривал действия инструкторов ГИБДД, поставивших ему оценки «не сдал» при приеме практических экзаменов по управлению транспортным средством», - сообщается на сайте суда.
Поскольку в компетенцию служителей Фемиды не входит оценка знаний претендентов на получение водительских прав, они только проверили законность действий экзаменаторов. Никаких нарушений выявлено не было.
«Оставляя административный иск без удовлетворения, суд пришел к выводу, что он заявлен необоснованно», - констатировали представители учреждения.
Решение пока не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.
Да сдача экзамена в ГАИ честная,стоит поучиться другим учреждениям образования.